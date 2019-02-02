İstanbullu Gelin 70. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. İstanbullu Gelin'de Fikret, İpek ve Okan’ı birlikte görünce öfkesini saklayamaz ve Okan ile gerilim yaşandı. İpek ise kavganın ardından evi terk etti. Kötü durumdaki Fikret'in yanına giden Adem, "Yeniden başlayalım mı? Bu sefer ağabey kardeş gibi. Bize bir şans daha vereli mi?" sözleriyle ayağa kaldırmaya ve yeni bir başlangıca ikna etti. İstanbullu Gelin 71. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve son bölüm özeti haberimizde.

İSTANBULLU GELİN 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 71. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde olacak.

İSTANBULLU GELİN 70. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İpek, Fikret tartışması konakta da yankı buluyor.

Fikret, İpek ve Okan’ı birlikte görünce öfkesini saklayamaz ve Okan ile gerilirler. İpek, Fikret tartışması konakta da yankı bulacaktır. Süreyya ve Faruk’un toparlama adımları ise İpek’in alacağı kararı etkilemez. Adem ise Dilara’nın erken doğum tehlikesi nedeniyle Bursa da yaşamak için harekete geçer. Adem’in, Güneş’le bu bilgiyi paylaşmaması Güneş’in kafasındaki sorulara cevap aramasına sebep olur. Esma’nın hastalığının etkileri konakta bazı olaylar yaratır ve Süreyya acil bir karar alır. Fikret’in kendisini iyice yalnız hissetmesi yeni bir başlangıca işaret etmektedir.