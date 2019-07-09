Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni AKM Projesi'nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda AKM binasının iş makineleri tarafından yıkımı geçen yıl kasım ayında tamamlandı. Ardından 10 Şubat'taki temel töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Taksim Meydanı'nın sembollerinden olacak yapıda, fore kazık makineleri beton kazık çakma işlemine başladı. Kazık çakma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni binanın temelindeki çalışmada görüntülendi. Yaklaşık 20 aylık bir çalışmayla 2021 yılında tamamlanması hedeflenin yeni binanın temeli ortaya çıkmaya başladı. Temelin büyük bölümünde beton atma işlemi tamamlanırken, inşaat demirleri tamamlanan sütunların da hazırlandığı görüldü.

2007 YILINDA KAPATILDI

Taksim'de, 1969 yılında dünyanın 4'üncü büyük sanat merkezi olarak hizmete giren, uzun yıllar kentin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan AKM, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 2007 yılında kapatılmıştı. Taşıyıcı kolonlarda yaşanan problem nedeniyle tadilata alınacağı belirtilen bina için söküm işlemleri yapılarak restorasyon için proje açıklanmıştı. Ancak 2013 yılında çalışmalar durdurulmuştu. AKM'nin yıkılıp yıkılmayacağı uzun süre tartışılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 6 Kasım'da yeni projeyi açıklayarak tartışmalara son noktayı koymuştu.

OPERA SALONU 2 BİN 500 KİŞİLİK

Daha önce bin 300 kişilik olan AKM, yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik büyük bir opera salonuna kavuşacak. Bu büyük salon, her operada olduğu gibi doğal bir akustiğe sahip olacak. Konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafeler ve restoranlar gibi ikincil mekanlar, daha etkin hizmet verebilecekleri şekilde yeniden düzenlenecek.

Mevcut AKM'ye eklenecek yeni binada ise 800 kişilik tiyatro, bin kişilik konferans ve 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak. Zemin ve birinci kattan fuayelerin birleşmesi vasıtasıyla birbirlerine ve nihayetinde ana binaya bağlanan alçak yapılardan oluşan bu ikincil üniteler, sokak seviyesinde, kolay erişilebilir, bağımsız mekanlardan ibaret olacak. İçinden geçilen kültür merkezi sokağı boyunca, bahsedilen tüm fonksiyonlara ait mekanlar sokağın etrafında, çeşitli kotlarda konumlanacak.

365 GÜN KÜLTÜR MEKÂNI OLACAK

Binanın eski Boğaz panoramasına tamamıyla açık en üst noktasında bir restoran yer alacak. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Tarihi Yarımada'ya uzan bir manzaraya sahip bu yeni buluşma mekanı, izleyicilerin erişimine açık olacak. Yeni AKM’de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Yenilenen Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul'un 365 gün kullanılan yeni bir kültür mekanı olacak.