İstanbul’un hızla gelişen ve büyüyen ilçesi Arnavutköy’de 3 yeni proje hayata geçiyor
Arnavutköy Belediyesi, İmrahor'da açtığı Kentsel Yenileme Ofisiyle dönüşüme teknik-idari rehberlik ve 3 boyutlu maket üzerinden bilgilendirme sunuyor; 1,2 milyon metrekarelik millet bahçesi, otonom otobüsler ve 40 hektarlık gençlik kampı yolda. Esra Toptaş yazdı
Kentsel dönüşüm projelerinden biri de İstanbul Arnavutköy ilçesinde hayata geçiriliyor. Arnavutköy Belediyesi’nin mahallelerde başlattığı kentsel yenileme rehberlik hizmeti İmrahor’da devreye girdi. İlçede kentsel dönüşümün daha planlı, bilinçli ve vatandaş odaklı ilerlemesi amacıyla kurulan Kentsel Yenileme Ofisleri de mahallelerde dönüşüm sürecine dair tüm teknik ve idari aşamalarda rehberlik sunuyor. Yeni açılan İmrahor Ofisi de bu kapsamda vatandaşların mülkleriyle ilgili merak ettikleri tüm konularda bilgi alabileceği, yapılaşma haklarını öğrenebileceği ve başvuru süreçlerini takip edebileceği bir merkez olarak hizmet veriyor.
TEKNİK BİLGİ DESTEĞİ
Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, kentsel yenileme ofisini ziyaretinde projeyle ilgili bilgi verdi:
“Vatandaşımız kendi mülkünü yenilemek, dönüştürmek ya da inşa etmek istediğinde, önce elindeki yerin avantajlarını, dezavantajlarını ve potansiyelini bilmesi gerekiyor. Biz de burada tam olarak bunu sağlıyoruz. Kaç metrekare inşaat yapılabileceği, adaların nasıl şekilleneceği, sosyal donatı alanlarının nerelerde olacağı gibi tüm aşamaları hem teknik olarak aktarıyor hem de üç boyutlu maket üzerinden gösteriyoruz. İmrahor’un tamamını kapsayan detaylı bir maket hazırladık. Mahalle mahalle, ada ada dönüşümün nasıl bir gelecek ortaya koyacağını vatandaşımız burada birebir görebiliyor.”
1,2 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ
Başkan Candaroğlu’nun verdiği bilgiye göre bölgede 3 proje daha geliştiriliyor:
“Toplam 1,2 milyon metrekarelik dev alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçesi Arnavutköy’de yükselecek. İmrahor’dan Boğazköy’e uzanacak bu büyük yatırım; yürüyüş yolları, bisiklet hatları, sosyal tesisler, spor alanları ve güçlü yeşil dokuya sahip yeni bir yaşam vadisi oluşturacak.
Arnavutköy, akıllı ulaşım teknolojilerinde de bir projeye daha imza atacak. Otonom sürüş özelliğine sahip modern otobüsler, Ulubatlı Hasan Caddesi’nde hizmete alınarak ilçede güvenli, yenilikçi ve çağdaş bir ulaşım modeli oluşturacak.
Ayrıca İmrahor Mesire Alanı’nın yanında kurulacak 40 hektarlık gençlik kampı, spor alanlarından eğitim atölyelerine, çadır–karavan bölgesinden doğa etkinlik alanlarına kadar geniş bir konseptte planlanıyor. Proje, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini destekleyecek yeni bir çekim merkezi olacak.”