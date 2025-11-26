İstanbul’un hızla gelişen ve büyüyen ilçesi Arnavutköy’de 3 yeni proje hayata geçiyor

Kentsel dönüşüm projelerinden biri de İstanbul Arnavutköy ilçesinde hayata geçiriliyor. Arnavutköy Belediyesi’nin mahallelerde başlattığı kentsel yenileme rehberlik hizmeti İmrahor’da devreye girdi. İlçede kentsel dönüşümün daha planlı, bilinçli ve vatandaş odaklı ilerlemesi amacıyla kurulan Kentsel Yenileme Ofisleri de mahallelerde dönüşüm sürecine dair tüm teknik ve idari aşamalarda rehberlik sunuyor. Yeni açılan İmrahor Ofisi de bu kapsamda vatandaşların mülkleriyle ilgili merak ettikleri tüm konularda bilgi alabileceği, yapılaşma haklarını öğrenebileceği ve başvuru süreçlerini takip edebileceği bir merkez olarak hizmet veriyor.

TEKNİK BİLGİ DESTEĞİ

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, kentsel yenileme ofisini ziyaretinde projeyle ilgili bilgi verdi:

“Vatandaşımız kendi mülkünü yenilemek, dönüştürmek ya da inşa etmek istediğinde, önce elindeki yerin avantajlarını, dezavantajlarını ve potansiyelini bilmesi gerekiyor. Biz de burada tam olarak bunu sağlıyoruz. Kaç metrekare inşaat yapılabileceği, adaların nasıl şekilleneceği, sosyal donatı alanlarının nerelerde olacağı gibi tüm aşamaları hem teknik olarak aktarıyor hem de üç boyutlu maket üzerinden gösteriyoruz. İmrahor’un tamamını kapsayan detaylı bir maket hazırladık. Mahalle mahalle, ada ada dönüşümün nasıl bir gelecek ortaya koyacağını vatandaşımız burada birebir görebiliyor.”