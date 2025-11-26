Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul’un hızla gelişen ve büyüyen ilçesi Arnavutköy’de 3 yeni proje hayata geçiyor | Son dakika haberleri

        İstanbul’un hızla gelişen ve büyüyen ilçesi Arnavutköy’de 3 yeni proje hayata geçiyor

        Arnavutköy Belediyesi, İmrahor'da açtığı Kentsel Yenileme Ofisiyle dönüşüme teknik-idari rehberlik ve 3 boyutlu maket üzerinden bilgilendirme sunuyor; 1,2 milyon metrekarelik millet bahçesi, otonom otobüsler ve 40 hektarlık gençlik kampı yolda. Esra Toptaş yazdı

        Giriş: 26.11.2025 - 19:38 Güncelleme: 26.11.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arnavutköy'e 3 yeni proje
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kentsel dönüşüm projelerinden biri de İstanbul Arnavutköy ilçesinde hayata geçiriliyor. Arnavutköy Belediyesi’nin mahallelerde başlattığı kentsel yenileme rehberlik hizmeti İmrahor’da devreye girdi. İlçede kentsel dönüşümün daha planlı, bilinçli ve vatandaş odaklı ilerlemesi amacıyla kurulan Kentsel Yenileme Ofisleri de mahallelerde dönüşüm sürecine dair tüm teknik ve idari aşamalarda rehberlik sunuyor. Yeni açılan İmrahor Ofisi de bu kapsamda vatandaşların mülkleriyle ilgili merak ettikleri tüm konularda bilgi alabileceği, yapılaşma haklarını öğrenebileceği ve başvuru süreçlerini takip edebileceği bir merkez olarak hizmet veriyor.

        TEKNİK BİLGİ DESTEĞİ

        Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, kentsel yenileme ofisini ziyaretinde projeyle ilgili bilgi verdi:

        “Vatandaşımız kendi mülkünü yenilemek, dönüştürmek ya da inşa etmek istediğinde, önce elindeki yerin avantajlarını, dezavantajlarını ve potansiyelini bilmesi gerekiyor. Biz de burada tam olarak bunu sağlıyoruz. Kaç metrekare inşaat yapılabileceği, adaların nasıl şekilleneceği, sosyal donatı alanlarının nerelerde olacağı gibi tüm aşamaları hem teknik olarak aktarıyor hem de üç boyutlu maket üzerinden gösteriyoruz. İmrahor’un tamamını kapsayan detaylı bir maket hazırladık. Mahalle mahalle, ada ada dönüşümün nasıl bir gelecek ortaya koyacağını vatandaşımız burada birebir görebiliyor.”

        1,2 MİLYON METREKARE MİLLET BAHÇESİ

        Başkan Candaroğlu’nun verdiği bilgiye göre bölgede 3 proje daha geliştiriliyor:

        “Toplam 1,2 milyon metrekarelik dev alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçesi Arnavutköy’de yükselecek. İmrahor’dan Boğazköy’e uzanacak bu büyük yatırım; yürüyüş yolları, bisiklet hatları, sosyal tesisler, spor alanları ve güçlü yeşil dokuya sahip yeni bir yaşam vadisi oluşturacak.

        Arnavutköy, akıllı ulaşım teknolojilerinde de bir projeye daha imza atacak. Otonom sürüş özelliğine sahip modern otobüsler, Ulubatlı Hasan Caddesi’nde hizmete alınarak ilçede güvenli, yenilikçi ve çağdaş bir ulaşım modeli oluşturacak.

        Ayrıca İmrahor Mesire Alanı’nın yanında kurulacak 40 hektarlık gençlik kampı, spor alanlarından eğitim atölyelerine, çadır–karavan bölgesinden doğa etkinlik alanlarına kadar geniş bir konseptte planlanıyor. Proje, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini destekleyecek yeni bir çekim merkezi olacak.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mustafa Candaroğlu
        #Arnavutköy
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!