İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 134’ünün perakende fiyatı artarken, 12 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.
EYLÜL AYINDA KARPUZ YÜZDE 71,74 ARTTI
Eylül ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karpuz yüzde 71.74 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 41.07 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 37.65 ile salça, yüzde 30.20 ile domates ve yüzde 29.00 ile patlıcan oldu.
EYLÜL AYINDA ELMA YÜZDE 29,60 UCUZLADI
2018 Eylül ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan elma yüzde 29.60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 16.01 ile limon, yüzde 12.24 ile kuru soğan, yüzde 6.79 ile patates ve yüzde 5.33 ile erik oldu.
Eylül ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:
|Mevsimsel Tarım Ürünleri
|Yüzde Değişim (%)
|Elma
|-29,60
|Limon
|-16,01
|Kuru Soğan
|-12,24
|Patates
|-6,79
|Balık
|-3,22
|Mevsim Dışı Tarım Ürünleri
|
|Karpuz
|71,74
|Domates
|30,20
|Patlıcan
|29,00
|Şeftali
|23,20
|Yaş Üzüm
|22,61
|Kabak
|16,40
|Sivri Biber
|16,38
|Maydanoz
|10,10
|Erik
|-5,33
|İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler
|
|Okul Kitapları
|41,07
|Salça
|37,65
|Çocuk Mamaları
|27,97
|Defter
|26,57
|Kahve
|22,22
|Kurşun Kalem
|20,39
|Tahin Helvası
|19,91
|Kağıt Malzeme
|18,59
|Tiyatro Bilet Ücreti
|18,52
|Kaşar Peyniri
|16,40
|Tuvalet Sabunu
|16,15
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