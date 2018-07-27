Yaz ortasında aniden bastıran etkili yağış, sele dönüşüp şehirleri vururken, elektrik üreten barajları kısmen de olsa güldürdü. Geçen yıl temmuz ayı boyunca barajlara, 1 milyar 993 milyon metreküp su geldi. Bu yıl 1-25 Temmuz’da gelen su miktarı, 2 milyar 621 milyon metreküp oldu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, iklimle birlikte yağış rejiminin değişmesi, yaz ortasında aniden bastıran etkili ve yoğun yağmur elektrik üreten barajlardaki su seviyesini de etkiliyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ TEİAŞ’ın verilerine göre, temmuz ayında aralarında Keban, Deriner, Boyabat ve Yamula'nın da bulunduğu ana havza barajlara 2 milyar 621 milyon su geldi. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 993 milyon metreküpte kalmıştı. Bu artışta, son dönemde görülen yağışların etkili olduğu belirtiliyor.

Barajlara gelen su miktarında yılın ilk 7 ayında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bu yıl 1 Ocak-25 Temmuz döneminde elektrik üreten ana havza barajlara, 36.4 milyar metreküp su geldi. Barajlar, son 44 yılın en kurak yılı olarak anılan 2017'de, 1 Ocak-31 Temmuz döneminde 37.4 milyar su tutmuştu. Uzun yıllar ortalaması ise yaklaşık 58 milyar metreküp. Uzmanlar, barajlara gelen su miktarının azaldığını belirterek, “Barajlara, uzun yıllar ortalamasının çok çok altında su geldi” dedi.

Enerji yönetimi, bu veriler ışığında elektrik üretiminde suyun payını önemli ölçüde kıstı. Mayıs ayında günlük bazda toplam elektriğin barajlardan yüzde 20'sinin, akarsulardan yüzde 12'sinin üretildiği dönemler oldu. Son günlerde barajların payı yüzde 16-17 düzeyine, akarsuların payı yüzde 3’e kadar çekildi. Bu oranın daha da düşürülebileceği belirtiliyor. Doğalgazın payı artırıldı ve yüzde 40'a ulaştı.

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