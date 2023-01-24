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Haberler Sağlık Fiziksel aktivite beyni koruyor!
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Araştırmaya göre bir tür fiziksel aktivite beyni diğerlerinden daha fazla koruyor

Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir çalışma, odadan odaya yürümek, merdiven inip çıkmak, blok etrafında koşu yapmak gibi her gün yapılan şeylerin beyin üzerindeki etkilerini inceledi

Fiziksel aktivite beyni koruyor!
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Yeni bir çalışma, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 4 bin 500 kişinin hareketleri bağlanan aktivite monitörlerinden yedi gün 24 saat boyunca izlendi. Araştırmacılar, daha sonra katılımcıların davranışlarının kısa süreli hafıza, problem çözme ve işlem becerilerini nasıl etkilediğini inceledi.

EGZERSİZ HAFIZAYI GELİŞTİRİYOR

İyi haber University College London Spor, Egzersiz ve Sağlık Enstitüsü'nde Tıbbi Araştırma Konseyi doktora eğitimi öğrencisi olan çalışma yazarı John Mitchell'den geldi.

"Oturmak, uyumak veya hafif faaliyetlerle karşılaştırıldığında 6 ila 9 dakika gibi kısa süren daha şiddetli faaliyetlerde küçük miktarlarda bile zaman harcayan kişilerin biliş puanları daha yüksekti" dedi.

Orta düzeyde fiziksel aktivite genellikle tempolu yürüyüş veya bisiklete binme ya da merdiven inip çıkma olarak tanımlanıyor. Aerobik dans, koşu, yüzme ve bir tepeye bisikletle çıkmak gibi güçlü hareketler kalp atış hızını ve nefes alış verişini artırır.

Journal of Epidemiology & Community Health dergisinde pazartesi günü yayınlanan çalışma, her gün 10 dakikadan biraz daha az, orta ila şiddetli efor yapmanın, hafızayı geliştirdiğini ancak en büyük etkisinin planlama ve organizasyon gibi yürütme süreçlerinde olduğunu buldu.

ENERJİK EGZERSİZ YAPTIKÇA FAYDALAR ARTIYOR

Mitchell, bilişsel iyileşmenin mütevazı olduğunu; ancak daha enerjik egzersiz yapmak için ek zaman harcandıkça faydaların arttığını söyledi ve şunları ekledi: "Katılımcıların bilişlerini uzun yıllar boyunca izlemediğimiz göz önünde bulundurulursa, bu daha fazla hareket eden bireylerin ortalama olarak daha yüksek bilişe sahip olma eğiliminde olduğu anlamına gelebilir. Ancak bu aynı zamanda günlük yaşamımızdaki minimal değişikliklerin bile bilişimiz üzerinde aşağı yönlü sonuçları olabileceği anlamına gelebilir."

"ÇALIŞMA YENİ BİLGİLER SAĞLADI"

New Jersey'deki Rutgers Üniversitesi'nden kinesiyoloji ve sağlık bölümü doçenti Steven Malin, çalışmanın, aktivitenin hareketsiz davranışla ve uykuyla nasıl etkileşime girdiği konusunda yeni bilgiler sağladığını söyledi.

Çalışmaya göre; uyumak, oturmak ya da sadece hafif hareketlerle meşgul olmak için daha fazla zaman harcamanın da beyin üzerinde olumsuz bir etkiyle bağlantılı olduğunu buldu.

Çalışma, orta ila şiddetli fiziksel aktiviteyi, sekiz dakikalık hareketsiz davranış, altı dakikalık ışık yoğunluğu veya yedi dakikalık uyku ile değiştirdikten sonra bilişin yüzde 1 ila 2 oranında azaldığını buldu.

Mitchell, "Çoğu durumda 7 ila 10 dakika kadar daha az MVPA'nın (orta ila şiddetli fiziksel aktivite) zararlı olduğunu gösterdik" dedi.

Mitchell, çalışmanın gözlemsel yöntemleri nedeniyle bu değişikliğin bir neden-sonuç ilişkisi değil, yalnızca bir ilişki olduğunu vurguladı. Ayrıca, araştırmanın uykuyla ilgili bulgularının da olduğu gibi kabul edilemeyeceğini söyledi.

Kaliteli uyku, beynin en yüksek performansta çalışması için kritik öneme sahip. Mitchell, "Bilişsel performans için uykunun önemine dair kanıtlar güçlü. Ancak iki önemli uyarı var. Birincisi, aşırı uyku daha düşük bilişsel performansla bağlantılı olabilir" dedi.

İkinci olarak, uyku kalitesi süreden bile daha önemli olabilir. İvmeölçer cihazlarımız insanların ne kadar süre uyuduğunu tahmin edebiliyor ancak ne kadar iyi uyuduklarını söyleyemiyor. Bu bulguları doğrulamak ve her bir faaliyet türünün rolünü anlamak için ek çalışmalar yapılması gerekiyor.

Mitchell, çalışmanın insanların günlük hareketlerindeki çok mütevazı farklılıkların bile (10 dakikadan az) bilişsel sağlığımızdaki oldukça gerçek değişikliklerle bağlantılı olduğunu vurguladığını söyledi.

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