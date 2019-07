İzmirli tiyatrocu 30 yaşındaki Hakkı Melih Karaman'ın hayatı, şubat ayında yaşadığı ateş, kusma ve titreme şikayetleri nedeniyle bir anda ters yüz oldu. Yapılan tetkiklerde karaciğerinin iflas ettiği anlaşılan başarılı tiyatrocu, 48 saat içinde nakil olması gerektiği sırada komaya girdi ve bilinci kapandı.

32'İNCİ SAATTE KARACİĞER BULUNDU

İHA'daki habere göre zaman hızla ilerlerken, 32. saatte Bursa’da trafik kazası geçiren ve cüzdanında organ bağış kartı bulunan bir kadının organı İzmir’e getirildi. Karaman, 9 saatlik bir operasyonun ardından hayata yeniden “Merhaba” dedi. Engelli tiyatrosu çalışmaları yaparken bir gün kendisinin de engelli olacağının aklına gelmediğini söyleyen Karaman, çok sevdiği mesleğine yeniden döndüğünde hem engelli tiyatrosuna hem de organ naklinin önemini anlatan projelere daha fazla ağırlık vereceğini ifade etti.

"16 SAAT KALA ORGAN GELİYOR"

Ateş, kusma, titreme şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurduğunu ancak ilk etapta tanı konulamadığını dile getiren Hakkı Melih Karaman, “Ben kısa bir süre sonra zaten komaya girmişim. Bilincim kapalı olarak hastaneye kaldırılmışım. Doktorlar bana 48 saat vermiş. 48 saat içerisinde karaciğer nakli olmasaydım hayatta olamayacaktım, burada organ naklinin önemini anlatamayacaktım. Rabbime, hekimlerime, organ veren o değerli hanıma şükürler olsun. Sağlık Bakanlığı kırmızı ilan veriyor. Doktorlarım bile ümidi kesmiş durumdaymış. Ancak Prof. Dr. Murat Zeytünlü ümidini kesmiyor. ‘Allah’tan ümit kesilmez, organ gelebilir’ diyor. Allah’ın bana yaşatacağı ömrüm varmış. 32. saatte, yani bana verilen süreye 16 saat kala Bursa’da bir kadavradan organ geliyor” diyerek yaşadıklarını anlattı.

"CÜZDANINDA BAĞIŞ KARTI ÇIKMIŞ"

Organ nakli olduğu kişinin ailesiyle tanışmayı çok istediğini ancak prosedür gereği başarılı olamadığını kaydeden Karaman, “Sadece bir kadın olduğunu, trafik kazası geçirdiğini biliyorum. O kadın daha önce organlarını bağışlamış ve cüzdanından bağış kartı çıkıyor. Ailesine soruluyor ve ailesi de kabul edince organ İzmir’e geliyor. 9 saatlik nakil işlemi sonrası da yoğun bakıma alınıyorum. Allah o insanın mekanını cennet etsin. Her gün şükrediyorum, dua ediyorum. O nakil olmasaydı ben şu an hayatta olmayacaktım. Organ naklinin önemini insanlarımızın anlamasını istiyorum. Allah herkese gecinden versin ama dünyadan göçüp gittiğinizde gözünüz belki birinin gözü, kalbiniz belki birinin kalbi olacak. Ben her uyandığımda ellerimi açıp o hanım için dua ediyorum. Hayatta olduğum için şükrediyorum. Daha çok gencim. Yapmak istediğim şeyler var. Bu organ olmasaydı hiçbir şey yapamayacaktım. Nakil bekleyen binlerce insanın kulağı telefonda. Bir form doldurmak yeterli ve 5 dakikanızı bile almayacaktır. Dinen de organ bağışlamak caiz” dedi.

"HAYAT ÇOK GÜZELMİŞ"

Artık hayata bambaşka bir gözle baktığını, yaşadığı rahatsızlık ve ardından gelen umutlu günlerin hayatını tamamen değiştirdiğini söyleyen Karaman, “25 günlük hastane ve yoğun bakım sürecinden sonra ilk kez hastane bahçesine indiğimde 10 dakika boyunca doğayı ve insanları izledim, sesleri dinledim. ‘Hayat çok güzelmiş’ dedim. Biz yaşadığımız kaosta bunların farkında varamıyoruz. Şimdi diyetimi ve sporumu yapıyorum, kitap okuyorum. Günümün büyük bir bölümünü doğada geçiriyorum. İçtiğim suyun tadı bile çok daha güzel geliyor. Her gün ayağa kalkmanın, adım atmanın, dinlemenin değerini ve şükrünü daha çok içime sindiriyorum” diye konuştu.