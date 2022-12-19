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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte il il Türkiye nüfusu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye nüfusu, 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. İşte illere göre nüfus sayıları...

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  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Adana Nüfus: 2,263,373 Nüfus artış hızı (binde): 2.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Adıyaman Nüfus: 632,148 Nüfus artış hızı (binde): -0.5                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Afyonkarahisar Nüfus: 744,179 Nüfus artış hızı (binde): 9.8                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Ağrı Nüfus: 524,644 Nüfus artış hızı (binde): -20.4                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Aksaray Nüfus: 429,069 Nüfus artış hızı (binde): 14.2                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Amasya Nüfus: 335,331 Nüfus artış hızı (binde): -0.5                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Ankara Nüfus: 5,747,325 Nüfus artış hızı (binde): 14.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Antalya Nüfus: 2,619,832 Nüfus artış hızı (binde): 27.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Ardahan Nüfus: 94,932 Nüfus artış hızı (binde): -12.9                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Artvin Nüfus: 169,543 Nüfus artış hızı (binde): 0.2                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Aydın Nüfus: 1,134,031 Nüfus artış hızı (binde): 13.3                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Balıkesir Nüfus: 1,250,610 Nüfus artış hızı (binde): 8.3                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Bartın Nüfus: 201,711 Nüfus artış hızı (binde): 13.6                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Batman Nüfus: 626,319 Nüfus artış hızı (binde): 9.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Bayburt Nüfus: 85,042 Nüfus artış hızı (binde): 37.5                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Bilecik Nüfus: 228,334 Nüfus artış hızı (binde): 43.0                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Bingöl Nüfus: 283,112 Nüfus artış hızı (binde): 4.8                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Bitlis Nüfus: 352,277 Nüfus artış hızı (binde): 3.6                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Bolu Nüfus: 320,014 Nüfus artış hızı (binde): 16.4                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Burdur Nüfus: 273,716 Nüfus artış hızı (binde): 24.5                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Bursa Nüfus: 3,147,818 Nüfus artış hızı (binde): 14.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Çanakkale Nüfus: 557,276 Nüfus artış hızı (binde): 28.6                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Çankırı Nüfus: 196,515 Nüfus artış hızı (binde): 21.0                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Çorum Nüfus: 526,282 Nüfus artış hızı (binde): -7.3                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Denizli Nüfus: 1,051,056 Nüfus artış hızı (binde): 9.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Diyarbakır Nüfus: 1,791,373 Nüfus artış hızı (binde): 4.5                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Düzce Nüfus: 400,976 Nüfus artış hızı (binde): 13.3                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Edirne Nüfus: 412,115 Nüfus artış hızı (binde): 10.6                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Elazığ Nüfus: 588,088 Nüfus artış hızı (binde): 0.2                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Erzincan Nüfus: 237,351 Nüfus artış hızı (binde): 12.4                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Erzurum Nüfus: 756,893 Nüfus artış hızı (binde): -1.8                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Eskişehir Nüfus: 898,369 Nüfus artış hızı (binde): 10.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Gaziantep Nüfus: 2,130,432 Nüfus artış hızı (binde): 13.8                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Giresun Nüfus: 450,154 Nüfus artış hızı (binde): 3.2                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Gümüşhane Nüfus: 150,119 Nüfus artış hızı (binde): 57.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Hakkari Nüfus: 278,218 Nüfus artış hızı (binde): -8.2                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Hatay Nüfus: 1,670,712 Nüfus artış hızı (binde): 6.8                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Iğdır Nüfus: 203,159 Nüfus artış hızı (binde): 9.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Isparta Nüfus: 445,678 Nüfus artış hızı (binde): 12.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    İstanbul Nüfus: 15,840,900 Nüfus artış hızı (binde): 24.2                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    İzmir Nüfus: 4,425,789 Nüfus artış hızı (binde): 7.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Kahramanmaraş Nüfus: 1,171,298 Nüfus artış hızı (binde): 2.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Karabük Nüfus: 249,287 Nüfus artış hızı (binde): 23.0                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Karaman Nüfus: 258,838 Nüfus artış hızı (binde): 15.3                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Kars Nüfus: 281,077 Nüfus artış hızı (binde): -13.6                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Kastamonu Nüfus: 375,592 Nüfus artış hızı (binde): -2.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Kayseri Nüfus: 1,434,357 Nüfus artış hızı (binde): 9.0                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Kilis Nüfus: 145,826 Nüfus artış hızı (binde): 21.0                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Kırıkkale Nüfus: 275,968 Nüfus artış hızı (binde): -9.9                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Kırklareli Nüfus: 366,363 Nüfus artış hızı (binde): 12.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Kırşehir Nüfus: 242,944 Nüfus artış hızı (binde): -0.4                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Kocaeli Nüfus: 2,033,441 Nüfus artış hızı (binde): 18.0                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Konya Nüfus: 2,277,017 Nüfus artış hızı (binde): 11.9                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Kütahya Nüfus: 578,640 Nüfus artış hızı (binde): 3.4                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Malatya Nüfus: 808,692 Nüfus artış hızı (binde): 3.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Manisa Nüfus: 1,456,626 Nüfus artış hızı (binde): 4.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Mardin Nüfus: 862,757 Nüfus artış hızı (binde): 9.4                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Mersin Nüfus: 1,891,145 Nüfus artış hızı (binde): 11.9                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Muğla Nüfus: 1,021,141 Nüfus artış hızı (binde): 20.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Muş Nüfus: 405,228 Nüfus artış hızı (binde): -14.5                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Nevşehir Nüfus: 308,003 Nüfus artış hızı (binde): 9.9                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Niğde Nüfus: 363,725 Nüfus artış hızı (binde): 4.6                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Ordu Nüfus: 760,872 Nüfus artış hızı (binde): -0.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Osmaniye Nüfus: 553,012 Nüfus artış hızı (binde): 8.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Rize Nüfus: 345,662 Nüfus artış hızı (binde): 3.8                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Sakarya Nüfus: 1,060,876 Nüfus artış hızı (binde): 17.3                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Samsun Nüfus: 1,371,274 Nüfus artış hızı (binde): 11.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Siirt Nüfus: 331,980 Nüfus artış hızı (binde): 2.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Sinop Nüfus: 218,408 Nüfus artış hızı (binde): 9.0                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Sivas Nüfus: 636,121 Nüfus artış hızı (binde): 0.4                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Şanlıurfa Nüfus: 2,143,020 Nüfus artış hızı (binde): 13.0                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Şırnak Nüfus: 546,589 Nüfus artış hızı (binde): 16.3                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Tekirdağ Nüfus: 1,113,400 Nüfus artış hızı (binde): 29.5                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Tokat Nüfus: 602,567 Nüfus artış hızı (binde): 7.8                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Trabzon Nüfus: 816,684 Nüfus artış hızı (binde): 5.9                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Tunceli Nüfus: 83,645 Nüfus artış hızı (binde): 2.4                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Uşak Nüfus: 373,183 Nüfus artış hızı (binde): 10.1                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Van Nüfus: 1,141,015 Nüfus artış hızı (binde): -7.3                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Yalova Nüfus: 291,001 Nüfus artış hızı (binde): 52.7                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Yozgat Nüfus: 418,500 Nüfus artış hızı (binde): -1.4                
  • İşte il il Türkiye nüfusu: TÜİK verileri ile illere göre Türkiye'nin nüfus sayısı açıklandı!
    Zonguldak Nüfus: 589,684 Nüfus artış hızı (binde): -2.6                

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