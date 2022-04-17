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İşte Japonların sıra dışı çözümleri ve ülkeden ilginç manzaralar

İnsana duydukları saygıyla takdir toplayan, buldukları sıra dışı çözümlerle hayatı kolaylaştıran Japonların yenilikleri ve davranışları ilgi görüyor. İşte Japonların ilginç çözümleri, icatları ve ülkede rastlanan ilginç manzaralar!

HABERTURK.COM
  • 01
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da araçların daha rahat otoparktan çıkarılması için otomobillerin neredeyse tamamı geri park edilmiş. 
  • 02
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Tokyo'daki bir otelin resepsiyonunda robot dinozorlar çalışıyor.
  • 03
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Menüdeki yiyeceklerin sahtelerini gösteren restoran. Böylelikle siparişten önce yemeğinizin nasıl göründüğünü biliyorsunuz. 

     
  • 04
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Tokyo'daki bir polis memuru, yolu tarif etmek için harita çiziyor ve yol sadece 3 blok ötede... 

     
  • 05
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da taze yumurta satılan otomat.
  • 06
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da çocuklara yalnızca ellerini yıkamaları gerektiği öğretilmiyor, aynı zamanda ağızlarını da gargara yapmaları söyleniyor. 
  • 07
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Ayrıca istenilen su sıcaklığını başka bir odadaki panelden ayarlayabilirsiniz. Böylelikle sıcak su için beklemek zorunda kalmazsınız. 
  • 08
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da insanlar haşlanmış yumurtalara çeşitli şekiller verebilir.
  • 09
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da gazete okuduktan sonra içinde tohum bulunan kağıdı saksıya ekip çiçek büyütebilirsiniz. 
  • 10
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Evlerde, inşaat sırasında temel döşeme ve zemin arasında boşluk bırakılıyor. Böylelikle ev sahipleri eşyalarını bu bölmelerde saklayabiliyor. 

     
  • 11
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da cildin genç kalmasını sağlayan kolajen, saç kurutma makinesi yardımıyla cilde uygulanıyor. 

     
  • 12
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Umumi tuvaletlerde, sabunluk ve el kurutma makinesi bulunan lavabolar vardır.

     
  • 13
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Yüksek basınçla akan iyonize su ile yüz peelingleri yaparlar.

     
  • 14
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonlar atıştırmalık maşası ile patlamış mısır ve patates cipsi yiyebilir.

     
  • 15
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Bisiklete binerken ıslanmamalarına yarayan şemsiye tutucuları kullanırlar...

     
  • 16
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Uykuya dalmayı kolaylaştırmak için, en sevdikleri karakterlerin fotoğraflarını yastıklara bastırabilirler.
  • 17
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Su sıçratmamak için tuvalet fırçası yerine, özel bir fırçaya başvurabilirler. 

     
  • 18
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da dikiş yaparken oyun oynamak mümkün. 
  • 19
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da ağız yaraları için de özel bantlar bulunuyor. 

     
  • 20
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Kışın kaldırımlarda ısıtma sistemi kullanılır.
  • 21
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'daki Musashino Atık Fabrikası'nın lokantasında insanlar çöplerin öğütülmesini izleyebiliyor. 
  • 22
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Human Uber, insanların başka bir yüz kullanarak etkinliklere katılmasını sağlıyor...

     
  • 23
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'daki bazı metrolarda bisikletinizi merdivenlerden yukarı çıkarıp aşağı indirebilirsiniz.

     
  • 24
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Uzun çoraplar okul üniformasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle öğrencilerin çantalarında her zaman çorap tutkalı vardır. Bu ürün çorapları ayaklara sabitlemeye yarar. 

     
  • 25
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Güneş enerjisiyle çalışan robot kurtlar, Japon çiftçilerin mahsullerini koruyor.

     
  • 26
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da bazı restoranlar gizliliğe önem veriyor. Örneğin bu restorandaki çalışanlar müşterileri görmeden servis yapıyor. 

     
  • 27
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'nın Narita havaalanındaki bir tabelada İngilizce 'Japonya'ya hoş geldiniz' yazıyor. Japonca metinin Türkçe karşılığı ise 'Tekrar hoş geldiniz'

     
  • 28
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Eğer sürücünün yavaş gitmesini istiyorsanız taksilerdeki bu butona basabilirsiniz.

     
  • 29
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'daki hızlı trenler ani fren ya da gaz yapmadığı için madeni para devrilmiyor. 

     
  • 30
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'daki bazı havaalanları, yolcuların bavullarını kolayca bulabilmesi için bavulları renk sırasına göre dizmiş...

     
  • 31
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    İşten sonra yorgun düşen Japonlar... 

     
  • 32
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da yara bandının pek çok alternatifi bulunuyor. Örneğin yaraları kapayan bu yapıştırıcının uygulanması oldukça kolay. Çabucak kuruyan ve suyla temasta erimeyen cerrahi yapıştırıcı yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor. 

     
  • 33
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Ülkenin Nara şehri kelimenin tam anlamıyla geyiklerle dolu. 
  • 34
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da bir otelin asansöründe, acil durumlar için tuvalet bulunuyor. 

     
  • 35
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japon takımının rakip takımın soyunma odasına bıraktığı teşekkür notu.

     
  • 36
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da duş alırken oturmak oldukça normaldir.
  • 37
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da bir pirinç tarlası. 
  • 38
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Dünyanın en düzenli havalimanı bagaj sistemi olabilir. 

     
  • 39
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Bu marketten sebze satın almak için istediğinizi alıp gönlünüzden geçen parayı kavanoza bırakmanız yeterli.

     
  • 40
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Metro koltuklarının arkasındaki minik cep, biletleri koymak için tasarlanmış. Böylelikle siz uyurken, görevli sizi uyandırmadan biletinizi kontrol edebilir. 

     
  • 41
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Bu çeşme saati gösteriyor. 
  • 42
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da bu tabela toplu taşımada oturma kurallarını anlatıyor.

     
  • 43
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Uçak geç kalınca özür dileyen görevliler. 

     
  • 44
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da bir binanın yangından kaçış merdiveni kaydırak şeklinde. 
  • 45
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Eşyalarla merdivenden kolayca inebilmek için böyle bir tekerlek sistemi tasarlamışlar. 
  • 46
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Önceliğin kimlere ait olduğunu gösteren koltuk kılıfları... 
  • 47
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Müşterilerin rahatsız olmaması için çizilen çizgiler... 

     
  • 48
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Kedi desenli fiş. 

     
  • 49
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Eğer metrodaki makine paranızı yuttuysa görevli bölmeden çıkıp size paranızı uzatıyor. 

     
  • 50
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'nın en uzun köprüsü, Godzilla karakteriyle karşılaştırılmış. 

     
  • 51
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Engelliler için ayrılan park yerini kimin kullanıp kimin kullanmayacağına görevliler karar veriyor. 

     
  • 52
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Antibakteriyel tutacaklar. 
  • 53
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da sevdiğiniz karakterleri kavunların üzerinde bulabilmeniz mümkün. 

     
  • 54
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Tren saatlerini gösteren kağıt. 

     
  • 55
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'nın Kyoto kentinde bir çocuk arabası. 

     
  • 56
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Metro koltuğuna oturduğunuzda bastonunuzu koyabileceğiniz bir yer var. 

     
  • 57
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da yağmurda ortaya çıkan şemsiyeciler pek yok çünkü şemsiye makineleri var. 

     
  • 58
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Çubukta patates yerine salatalık satıyorlar. 

     
  • 59
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Gerçek hayattaki Mario'lar.

     
  • 60
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Tokyo'daki bu inşaaat alanı gürültü kirliliği seviyesini ölçüyor. 

     
  • 61
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Piramit şeklindeki karpuz. 
  • 62
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Yeniliklerin ülkesi Japonya'daki bu tuvalette, boş ya da dolu tuvaletleri gösteren bir sistem var. 

     
  • 63
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    İçecek kutularının üzerinde görme engellilerin okuyup yazabilmesi için geliştirilen braille alfabesi var.

     
  • 64
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japon tuvaletlerinde ses çıkarmaya yarayan bir düğme tasarlanmış. Böylece başka insanlar tuvaletinizi yaparken sizi duyamıyor.

     
  • 65
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonca yazılan notta, "Bisikletini yanlışlıkla devirdim ve zilini kırdım. Özür dilerim" yazıyor. 

     
  • 66
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da geliştirilen bu tuvalet sayesinde el yıkanan su boşa gitmiyor ve sifon için kullanılıyor. 

     
  • 67
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Pek çok Japon okulunda temizlik görevlisi ya yoktur ya da çok azdır. Japon öğrenciler okullarına duyduğu saygıdan ve şükrandan dolayı temizlik yapar ve gelecekte toplum için iyi bireyler olma yolunda ilk adımlarını atmış olur.
  • 68
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da restoran tuvaletlerinin çoğunda duvara monte edilen bebek koltuğu vardır.

     
  • 69
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japon hastane yemekleri...

     
  • 70
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Şemsiye kilitleme noktaları sayesinde şemsiyelerin kaybolma veya çalınma ihtimali ortadan kalkıyor. 

     
  • 71
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımında "Alışveriş çantamı Osaka'da düşürdüm ve çantamı aramaya çıktığımda birisinin poşete dokunmadan ağacın altına bıraktığını gördüm" yazıyor. 

     
  • 72
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Balıklar Japonya'daki drenaj kanallarında bile yaşayabiliyor. 

     
  • 73
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonlar araba kazası sonucu sıkışan kadını kurtarmak için var güçleriyle treni itiyor. 

     
  • 74
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Saygılı olmalarıyla bilinen Japonlardan bir insan manzarası daha. 

     
  • 75
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da satılan bir sakız kutusu. Çiğnedikten sonra sakızın bir yere yapışmasını önlemek için içerisinde minik kağıtlar var. 
  • 76
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da bir alışveriş merkezinde kilitlenebilir ufak buzdolapları var. Böylelikle alışveriş yaptıktan sonra gezmek isterseniz satın aldığınız ürünler bozulmamış oluyor.
  • 77
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Tokyo havaalanında bedava şeker yerine origami kağıdı veriliyor. 

     

     
  • 78
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Akıllı telefon ekranlarını temizleyebilmek için kağıt havlu. 

     
  • 79
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Tokyo'da tren sırası... 
  • 80
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da uçaktakileri böyle yolculuyorlar.

     
  • 81
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da bir otelde yarısı karanlık diğer yarısı aydınlık olabilen lamba.

     
  • 82
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Havaalanında renk sıralamasına göre dizilmiş bavullar. 

     
  • 83
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Tren istasyonunda ayak banyosu yaparak rahatlamak mümkün. 

     
  • 84
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'da trende çocukların sıkılmaması için düşünülen koltuk. 

     
  • 85
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    O kadar kibarlar ki tren varması gereken durağa 20 saniye geç ulaşınca özür diliyorlar. 

     
  • 86
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    ATM'lerin yanında yaşlıların bastonlarını bırakabilecekleri bölme. Ayrıca içecek koymak için de alan var. 
  • 87
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    İnternet sabaha karşı 4'te 1 dakika kadar kesilince otel yönetiminden gelen özür mektubu. 
  • 88
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    İyi selfie çekilebilmek için kurulan masa. 
  • 89
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'daki otellerde hem banyo hem de odalar için farklı terlik bulunuyor. 
  • 90
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonya'daki bu hastane gözleri görmeyen hastaların rahat form doldurabilmeleri için farklı numaralarda gözlük hizmeti veriyor. 
  • 91
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Taksiye bindiniz fakat şoförün çok hızlı gittiğini mi düşünüyorsunuz? O zaman bu düğmeye basarak taksinin yavaş gitmesini rica edebilirsiniz. 
  • 92
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Dışarıda yağmur yağdığını gösteren asansör bildirimi. 
  • 93
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Buzdolabına daha rahat sığabilmesi için üretilen kare karpuz.
  • 94
    Fotoğraftaki detayı fark ettiniz mi? Japonya'da kaydedildi

    Japonlar tuvaletlerini yaparken oyun oynayabiliyorlar. 

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