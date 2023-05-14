Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İşte liderlerin memleketlerinden çıkan sonuçlar!
ABONE OL

İşte liderlerin memleketlerinden çıkan ilk sonuçlar!

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemleri sona erdi. Oyların sayılmaya başlamasıyla birlikte gözler liderlerin memleketlerindeki sonuçlara çevrildi. İşte liderlerin memleketlerinde son durum!

İşte liderlerin memleketlerinden çıkan sonuçlar!
HABERTURK.COM

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Türkiye'nin merakla beklediği seçimlerden ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından gözler liderlerin memleketlerine çevrildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ MEMLEKETLERİNDEN SONUÇLAR

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de son durum şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 74,04

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 21,09

Sinan Oğan yüzde 4,5

Muharrem İnce yüzde 0,3

14 Mayıs 2023 Rize Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de son durum şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 78,87

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 17,63

Sinan Oğan yüzde 3,37

Muharrem İnce yüzde 0,13

14 Mayıs 2023 Tunceli Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır'da son durum şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60,91

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 26,42

Sinan Oğan yüzde 12,24

Muharrem İnce yüzde 0,43

14 Mayıs 2023 Iğdır Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Seçime kısa bir süre kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da son durum şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47,56
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 45,53
Sinan Oğan yüzde 6,26
Muharrem İnce yüzde 0,65

14 Mayıs 2023 Yalova Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ADAYLARININ MEMLEKETLERİNDE DURUM NASIL?

İstanbul Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da son durum şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,90
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27,88
Sinan Oğan yüzde 5,71
Muharrem İnce yüzde 0,51

14 Mayıs 2023 Trabzon Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Ankara Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş'ın memleketi Ankara'da ilk sonuçlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,12
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43,81
Sinan Oğan yüzde 6,62
Muharrem İnce yüzde 0,45

14 Mayıs 2023 Ankara Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi Sonuçları için Tıklayınız

14 Mayıs 2023 İstanbul Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 Ankara Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 İzmir Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi İmamoğlu ve Yavaş'tan açıklamalar
GÜNDEM İmamoğlu ve Yavaş'tan AA'ya tepki
Seçim son dakika: Cumhurbaşkanı seçim sonuçları 2023: İstanbul - Ankara - İzmir! - CANLI SEÇİM SONUÇLARI 2023, Son dakika seçim sonucu
GÜNDEM İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 3 büyük kentte son ...
Motosikletlinin öldüğü kazada; otomobilin sürücüsünün başkası olduğu ortaya çıktı
GÜNDEM Motosikletli öldü, sürücü başkası çıktı
Son dakika: CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum - Canlı Seçim sonuçları
GÜNDEM CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum
Son dakika haberi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a ...
Şırnakta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
GÜNDEM Şırnak'ta "özel güvenlik bölgesi" kararı
Zarfların ağzını yapıştırıcıyla kapatmışlar
GÜNDEM Zarfların ağzını yapıştırıcıyla kapatmışlar
Liderlerin sandıklarında en yüksek oy kime çıktı?
GÜNDEM Liderlerin sandıklarında en yüksek oy kime çıktı?
İzmir'de sona kalanlar sandığa koşarak geldi
GÜNDEM Sona kalanlar sandığa koşarak geldi
Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
GÜNDEM Tarsus'ta oy sayımı sırasında bıçaklı kavga: 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.