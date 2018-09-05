Oje renginizin karakterinizi ve ruh halinizi yansıttığını biliyor musunuz? Oje renginizi seçin, karakterinizi söyleyelim... İşte oje rengine göre karakter analizi...
1
1|10
SARI
Çok eğlenceli bir yapınız var. Arkadaşlarınız sizinle zaman geçirmeye doyamıyorlar adeta. Her zaman yaratıcı ve farklı fikirlere sahipsiniz. Zeki ve çözüm üreten bir yapınız var.
2
2|10
SİYAH
Duygularınızı kontrol edebilmek konusunda kimse elinize su dökemez. Gizemli şeyleri seviyorsunuz ve duygularınızı konuşarak veya zaman zaman yazrak ifade etmek çok hoşunuza gidiyor. Eğlenmek konusunda uzmanlaşmış bir kişiliğiniz var.
3
3|10
KIRMIZI
Güçlü ve enerjik bir haliniz var. İddialı omayı seviyorsunuz. Dikkat çekmek sizi hiç rahatsız etmediği gibi aksine hoşunuza gidiyor. Kırmızı oje kullananlar genelde maceracı kişiler olurlar.
4
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BEYAZ
Sadelik her zaman sizin için ön planda. Doğallığı seviyorsunuz. Abartıdan hoşlanmıyor olmanıza rağmen dikkat çekmek zaman zaman hoşunuza gidebiliyor. Denge ve uyum sizin için her zaman ön planda.
5
5|10
KAHVERENGİ
Narin ve nazik bir yapınız var. Dostlarınız ve arkadaşlarınız sizin için çok önemli. Seçtiğiniz tatil zamanları genellikle huzur dolu mekanlar.
6
6|10
YEŞİL
Olduğunuz yeri enerjiniz ile anında değiştirebilme özelliğine sahipsiniz. Karakterinizin baskınlığı bazen o kadar ön plana çıkabiliyor ki, etrafınızdaki herkes büyülenmiş şekilde sizi dinliyor. Aklınıza gelen parlak fikirler her zaman mantıklı olmasa bile size hayır demek mümkün olamayabiliyor.
7
7|10
TURUNCU
Sizin olduğunuz yerde kahkaha var, komik anılar var. Etrafınıza saçtığınız enerji çok fazla. Arkadaşlık ve paylaşıma çok önem veriyorsunuz. Sevimli bir yapınız var. Yaratıcılık sizin için ön planda.
8
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MOR
Çabuk sinirlenebiliyorsunuz. Ancak saman alevi gibi sönen bir siniriniz var. Genellikle koruyucu kollayıcı bir yapınız var ancak kimse özgürlüğünüze karışmamalı, yoksa tırnaklarınızı gösterebilirsiniz. Yaratıcı ruhunuz sizin en sevdiğiniz yönlerinizden biri.
9
9|10
MAVİ
Anlayışlı bir yapınız var. Hemen herşeyin doğalından hoşlanıyorsunuz. Doğadaki renklere hayranlığınız çok fazla. Özgürlüğünüze düşkünsünüz ancak asi değilsiniz. Gezmek, görmek, eğenmek sizin için öncelikli.
10
10|10
PEMBE
Sıklıkla pembe rengi tercih ediyorsanız içinizdeki küçük kızı öldürmeye asla niyetiniz yok demektir. Kadınsı ruhunuzu ortaya koyan, aynı zamanda sevimlilikten vazgeçmeyen bir tarzınız var. Arkadaş canlısı, sakin ve romantiksiniz.
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