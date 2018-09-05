İşte oje rengine göre karakter analizi...

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MOR

Çabuk sinirlenebiliyorsunuz. Ancak saman alevi gibi sönen bir siniriniz var. Genellikle koruyucu kollayıcı bir yapınız var ancak kimse özgürlüğünüze karışmamalı, yoksa tırnaklarınızı gösterebilirsiniz. Yaratıcı ruhunuz sizin en sevdiğiniz yönlerinizden biri.