Google, Android uygulama mağazası Google Play’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir bölüm oluşturdu. “Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için Google Play’de açılan “Değişime ilham verenler” başlığı altında, oyun sektöründe adından söz ettiren kadınların eli değmiş favori oyunlar ve güçlü kadın karakterlerle oynanabilecek oyun seçkileri paylaşıldı.

Oluşturulan özel bölümde yer alan “Oyunların arkasındaki kadınlar” kısmında, “Gün geçtikçe daha fazla kadın oyun sektörüne girerek yeni oyun stüdyoları kuruyor, programcı olarak çalışıyor, yazarlık veya tasarımcılık yapıyor ve daha pek çok alanda çalışıyorlar” ifadeleriyle birlikte kadınların yönetiminde geliştirilmiş şu favori oyunlar sıralandı:

OYUN DÜNYASINI DEĞİŞTİREN KADINLAR

1- Monument Valley 2

2- Symphony

3- Burly Men at Sea

4- AdVenture Capitalist

5- Furistas Cat Cafe

6- 80 Days

KORKUSUZ KADIN KAHRAMANLAR

Yine Dünya Kadınlar Günü kapsamında oluşturulan “Korkusuz kadın kahramanlar” bölümünde yer verilen oyunlar ise şunlar:

1- Light a Way

2- Dandara

3- OPUS: Rocket of Whispers

4- Legend of the Skyfish

5- Lost Journey (Dreamsky)

6- Necromancer

7- Parallyzed

8- Vikings: an Archer's Journey

9- Ankora

10- Once Upon a Tower

11- Lara Croft: Relic Run

12- Bubble Witch 3 Saga

13- Choices: Stories You Play

14- Life is Strange

15- Florence

16- Vainglory

17- Murder in the Alps

18- Empires & Puzzles: RPG Quest

19- Monument Valley 2

20- Lumino City

21- République

22- Pearl's Peril

23- Perfect Potion

24- Panda Pop

25- Clash of Queens: Light or Darkness

26- Brawl Stars

27- Her Story

28- Cally's Caves 3

29- Ghost Town Adventures: Mystery Riddles Game

30- Marvel Puzzle Quest

31- Legend of Solgard

32- The Trail