Google, Android uygulama mağazası Google Play’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir bölüm oluşturdu. “Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için Google Play’de açılan “Değişime ilham verenler” başlığı altında, oyun sektöründe adından söz ettiren kadınların eli değmiş favori oyunlar ve güçlü kadın karakterlerle oynanabilecek oyun seçkileri paylaşıldı.
Oluşturulan özel bölümde yer alan “Oyunların arkasındaki kadınlar” kısmında, “Gün geçtikçe daha fazla kadın oyun sektörüne girerek yeni oyun stüdyoları kuruyor, programcı olarak çalışıyor, yazarlık veya tasarımcılık yapıyor ve daha pek çok alanda çalışıyorlar” ifadeleriyle birlikte kadınların yönetiminde geliştirilmiş şu favori oyunlar sıralandı:
OYUN DÜNYASINI DEĞİŞTİREN KADINLAR
1- Monument Valley 2
2- Symphony
3- Burly Men at Sea
4- AdVenture Capitalist
5- Furistas Cat Cafe
6- 80 Days
KORKUSUZ KADIN KAHRAMANLAR
Yine Dünya Kadınlar Günü kapsamında oluşturulan “Korkusuz kadın kahramanlar” bölümünde yer verilen oyunlar ise şunlar:
1- Light a Way
2- Dandara
3- OPUS: Rocket of Whispers
4- Legend of the Skyfish
5- Lost Journey (Dreamsky)
6- Necromancer
7- Parallyzed
8- Vikings: an Archer's Journey
9- Ankora
10- Once Upon a Tower
11- Lara Croft: Relic Run
12- Bubble Witch 3 Saga
13- Choices: Stories You Play
14- Life is Strange
15- Florence
16- Vainglory
17- Murder in the Alps
18- Empires & Puzzles: RPG Quest
19- Monument Valley 2
20- Lumino City
21- République
22- Pearl's Peril
23- Perfect Potion
24- Panda Pop
25- Clash of Queens: Light or Darkness
26- Brawl Stars
27- Her Story
28- Cally's Caves 3
29- Ghost Town Adventures: Mystery Riddles Game
30- Marvel Puzzle Quest
31- Legend of Solgard
32- The Trail
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