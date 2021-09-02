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İşte sağlıklı zayıflamanın püf noktaları

Zayıflama ürünleri, tüm gün aç bırakan diyetler ya da vitaminlerden eksik diyetler sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Peki, sağlıklı zayıflama mümkün mü? Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Koçu Elif Özarar, "Zayıflarken yapılan en büyük hata başkası adına yazılmış diyet listelerini kullanmaktır" dedi. İşte sağlıklı zayıflamanın püf noktaları...

İşte sağlıklı zayıflamanın püf noktaları
Zayıflarken en çok yapılan hataya dikkat!
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Sağlıklı zayıflama son yıllarda herkesin ortak amacı oldu. Çünkü birçok insan zayıflamaya çalışırken kilo alıyor. Bunun sebebinin sağlıksız diyetler olduğuna dikkat çeken Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Koçu Elif Özarar, sağlıklı kilo vermenin ilk koşulunun kişiye özel diyet programları olduğunu söyledi.

EN ÖNEMLİ HATA BAŞKASININ DİYETİNİ KULLANMAK

"Sağlıklı zayıflama nedir?" sorusuna cevap veren Özarar, önerilerini şöyle sıraladı:

"İnsanlarda hızlı sonuca ulaşma isteği yaratan bir konu zayıf olmak. Ancak bunun hızlı bir yolu yok. Zayıflama ürünlerine başvuran, kendisini tüm gün aç bırakan, yeterli besin almayan her birey kilo sorunundan ziyade çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Tam olarak burada sağlıklı zayıflama devreye giriyor. Kişiye özel hazırlanmış diyet programları, kişinin yeteri kadar besin aldığı ve besin çeşitliliğinin olduğu bir süreç olması çok önemlidir. Yapılan en büyük hata başkası adına yazılmış diyet listelerini kullanmaktır.

Her bireyin günlük kalori ihtiyacı birbirinden farklıdır. Bu ihtiyacı sadece fizyolojik özelliklerimiz belirlemez.

Gün içerisindeki hareketliliğimiz, spor veya aktivite alışkanlıklarımız da çok önemli belirleyici bir unsurdur.

Düzenli spor yapan bir bireyin ihtiyacı olan besin değerleri, spor yapmayan birine göre çok farklıdır."

"SU TÜKETME ALIŞKANLIĞI KAZANMALIYIZ"

Sağlıklı olmanın bir şartının da su tüketmek olduğunu belirten Elif Özarar, zayıflamak için su tüketimiyle ilgili şunları söyledi:

"Günlük su tüketiminin miktarı çok önemlidir. Yetişkin bir bireyin günde 2.5 litre su tüketmesi sağlık açısından çok değerlidir. Türk toplumunda genel olarak su içilmiyor. Danışanlarımızın en büyük sorunu su içememek ve biz genelde bu alışkanlığın kazanımı için gün içerisinde 45 dakikada bir alarm kurmalarını ve bir bardak su içmelerini öneriyoruz."

"KİLO VERMENİN PSİKOLOJİK BOYUTUNA DİKKAT EDİLMELİDİR"

"Güzel olmak zayıf olmaktır ya da zayıflık güzeldir" algısının çok yanlış olduğunu da sözlerine ekleyen Özarar, zayıflık psikolojisiyle ilgili şunlara dikkat çekti:

"Hedefimiz öncelikle sağlığımız olmalıdır. Fazla kilonun vücutta yarattığı tahribatları göz önünde bulundurmak ve ilk etapta bu sebeple kilo vermeye başlamalıyız. Takıntı haline getirilen ve hatta maalesef dayatılan 'zayıflık güzelliktir' algısı psikolojik olarak bireyleri ciddi anlamda yıpratıyor. Bu durum süreçten sonuç alamamaya hatta daha ciddi sorun haline gelen obeziteye kadar götürüyor. Bununla birlikte sosyal çevreden kopma, yalnızlaşma ve mutsuz olma hali gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Kendi beden ve ruh sağlığımızı aynı anda kontrol altında tutmalıyız. Kilo vermeye başlamak için yeterli gücü bulamıyor olabilirsiniz; ama hayatınızı biraz daha güzelleştirmek ve sağlıklı beslenmek için sebebiniz çok. İyi beslenmek insanın kendisine duyduğu saygının göstergesidir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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