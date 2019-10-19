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İşte terör örgütü YPG/PKK'nın hedef aldığı hastane

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından "Terör örgütü PKK/YPG’nin yakarak zarar verdiği Tel Abyad Hastanesi’nden görüntüler..." notuyla fotoğraflar paylaştı

Tel Abyad hastane

YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad şehrinde verdikleri zarara her geçen gün yeni bir tanesi ekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı görüntüler YPG/PKK'lı teröristlerin hedef aldıkları hastane görülüyor. 

 


YAKIP YIKMIŞLAR

Tel Abyad Hastanesi’nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi.

 


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