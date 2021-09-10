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Haberler Gündem İŞTE TOPLANAN BAĞIŞ! Son dakika: AFAD, toplanan bağış miktarını açıkladı!
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AFAD, toplanan bağış miktarını açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afetlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında bağış miktarının 386 milyon 371 bin 566 liraya ulaştığını açıkladı

İŞTE TOPLANAN BAĞIŞ! Son dakika: AFAD, toplanan bağış miktarını açıkladı!
AFAD, toplanan bağış miktarını açıkladı!
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DHA

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, temmuz ve ağustos aylarında yaşanan yangın ve sel felaketlerine yönelik düzenlenen kampanya için açılan Türk lirası hesaplarına 334 milyon 10 bin 725 lira bağış yapıldı.

TOPLAM BAĞIŞ 386 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

DHA'da yer alan habere göre döviz hesaplarına ise 5 milyon 153 bin 847 dolar, 151 bin 860 euro yatırıldı. SMS yoluyla yapılan bağış miktarı, 7 milyon 128 bin 600 lira oldu. Böylece toplam bağış tutarı, 386 milyon 371 bin 566 lira oldu. Yardım kampanyasına 'YANGIN' ve 'SEL' yazarak, 1866'ya kısa mesajla 10 lira bağış yapılabiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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