Yeni Ekonomi Programı'nda Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) üç yıl boyunca zorunlu hale getirileceği öne sürüldü. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, "YEP'te otomatik BES zorunlu oluyor" başlıklı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 20 Eylül'de sunduğu YEP'e bireysel emeklilik sistemine ilişkin yeni bir düzenlemenin de dahil edildiğini yazdı.



Bakanlığın düzenlemenin gerekçesini "Otomatik BES'in yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilmesi" olarak belirlediğini belirten Doğan, ‘sürdürülebilir'den kastın uygulamanın zorunlu hale gelmesi olduğunu ileri sürdü.

ÇALIŞANLAR ÜÇ YIL SİSTEMDEN AYRILAMAYACAK



Doğan "Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan otomatik BES'in yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirilecek olmasından kasıt, uygulamanın zorunlu hale getirilmesi. Malum, otomatik katılım, zorunlu bir sistem değil; isteyen dilediği zaman sistemden ayrılabiliyor. Yeni düzenleme ile çalışanlar sistemden ayrılamayacak. Ne kadar süreyle? Öğrendiğime göre üç yıl süreyle. Daha açık bir anlatımla, çalışanlar, işverenleri tarafından sisteme dahil edilecek ve üç yıl boyunca da sistemden çıkamayacak; her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip, tasarruf için emeklilik şirketlerine gönderilecek" yazdı.

TSPB DE TALEPTE BULUNMUŞTU



Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç da 11 Eylül'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılması için SPK'ya talepte bulunulduğunu açıklamıştı.

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