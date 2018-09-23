Eski Kültür Bakanı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı İstemihan Talay, yaklaşık bin 500 dolayında kişinin katıldığı bir törenle CHP Mersin Büyükşehir Belediye Balkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Mersin il ve ilçe teşkilatlarının yoğun ilgi gösterdiği İstemihan Talay, içinden geçtiğimiz ekonomik ve siyasal krizin ancak CHP'li kadrolarla aşılabileceğini, partisinin yetkili kurullarınca ve Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmesi durumunda, Mersin halkı için çalışacağını söyledi. Parti teşkilatının tümünü kucaklayacağını, hiçbir ayırım yapmadan parti örgütü, yeni ve eski milletvekilleri ile diğer aday adayı arkadaşları ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacaklarını dile getiren Talay, 31 Mart'tan sonra da ayırım yapmaksızın Mersin halkı için çalışmalarını devam ettireceğini söyledi.

İstemihan Talay konuşmasında, "Ben yörük bir aileden geliyorum. Siyasette Mersin'e çok hizmet ettim. İnşallah nasip olur, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Mersin ve Mersin halkına hizmet ederim" dedi.

Talay, "Bugün burada hem parti teşkilatlarımı hem de Mersin'in her tarafında yaşamlarını sürdüren Doğu ve Gğneydoğu Hemşehri Derneklerinin Başkan ve temsilcilerini görmek beni çok duygulandırdı. Bu toplantımıza katılan başta Parti Örgütümdeki arkadaşlarıma, milletvekilleri ve aday adayı arkadaşlarım olmak üzere Hemşehri Derneklerinin değerli başkan ve temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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