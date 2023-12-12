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        Haberler Yaşam İstilacı kaplumbağa endemik türlerin varlığını tehdit ediyor

        İstilacı kaplumbağa endemik türlerin varlığını tehdit ediyor

        Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde vatandaşların bulduğu iki kırmızı yanaklı su kaplumbağası, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:01
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        Uzak Doğu'dan ithal edilen ve istilacı olarak nitelendirilen tür olduğu tespit edilen su kaplumbağalarının Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde sağlık kontrolleri ve gerekli bakımları yapıldı.

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        Kırmızı yanaklı su kaplumbağaları, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Fırat ile Dicle nehirlerinin kenarında yaşayan, yumuşak kabuklu Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus) başta olmak üzere birçok türün yaşamı için tehdit oluşturacağından hayvanat bahçesine gönderilecek.

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        "BU TARZ HAYVANLARIN DOĞAYA SALINMASI KESİNLİKLE YASAK"

        Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alaeddin Kaya, Dicle Nehri kenarında vatandaşların bularak merkeze getirdiği iki istilacı kırmızı yanaklı su kaplumbağasının diğer tatlı su kaplumbağalarından belirgin farklara sahip olduğunu söyledi.

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        Bu kaplumbağaların pet satışı işin Uzak Doğu Asya'dan getirildiğini ifade eden Kaya, "Maalesef ticareti yapılıyor. Bunlara 'egzotik' ya da 'istilacı' tür diyoruz. Pet hayvanı olarak alıyorlar, bir süre bakıldıktan sonra bakımı zorlaşınca bunları doğaya salıyorlar. Bu türler o doğaya yabancı olduğu için diğer türlere karşı baskın hale geliyorlar. Diğer türlerin yavrularını, larvalarını, besinlerini yiyerek beslenirler" dedi.

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        Bu türün çok kısa zamanda çok büyük sayılara ulaşabildiğine işaret eden Kaya, bu türlerin geldikleri yeri kolayca istila edebildiğini belirtti.

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        Kaya, "Bu tarz hayvanların doğaya salınması kesinlikle yasaktır. Endemik türler için birinci derece tehlikedir. Endemik türlerin besinlerine ortak oluyorlar. Endemik türler için neredeyse zehir gibi bir durum yaratıyor.

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        Dicle Nehri'nde endemik balıklar ve Fırat kaplumbağası için tehdit. Diğer sularda da aynı şekilde tehdit oluşturuyorlar. Bu tehdit git gide artıyor. Oburlar ve diğer hayvanlarımızı beslediğimiz un kurtlarını dahi kısa sürede tüketebiliyorlar. Doğal ortamda larva ve yumurtalar için büyük bir tehlike diye konuştu.

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        Hayvanlar için en güzel yerin kendi doğal ortamları olduğuna dikkati çeken Kaya, bu hayvanların sahiplenilmesi, doğaya bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

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        Kaya, merkeze getirilen su kaplumbağalarını da doğaya bırakamadıkları için bir hayvanat bahçesine göndereceklerini sözlerine ekledi.

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        #kırmızı yanaklı su kaplumbağası
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