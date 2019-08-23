Turizm, dünyada en önemli sektörlerden biri durumunda. Dünya Turizm Örgütü'ne göre, 1950'li yıllarda 25 milyon olan uluslararası turist sayısı günümüzde 1,4 milyar kişiye ulaştı. Turist sayısı hızla büyürken, sektör de oluşturduğu ekonomiyle uluslararası alanda adından daha sık söz ettiriyor. Turizm ve seyahat sektörüne yapılan yatırımlar da hız kesmeden devam ediyor.

“2018'de yabancı otel yatırımları 50 milyar dolar”

İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz, özellikle son yıllarda turizm sektörüne yönelik artan yabancı yatırımlara dikkat çekti. Turizm yatırımcılarının gelişmekte olan ülkelere ilgi gösterdiğini ifade eden Halil Korkmaz, “Dünyada son 5 yıldır yabancı kaynaklı otel yatırımları ciddi oranda artıyor. 2018 yılında gelişmekte olan ülkelere yapılan otel yatırımları 50 milyar dolara ulaştı. 2019 yılının ilk 5 ayında yapılan yatırımların 2011 yılının tamamını geçtiği belirtiliyor. Turizme yapılan yabancı yatırımlar altın çağını yaşıyor” dedi.

“Yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmeliyiz”

Yabancı yatırımcıları ülkemize çekmemizin çok önemli olduğunu vurgulayan Korkmaz, “Ülkemizde yabancı kaynaklı otel yatırımlarını arttırmamız gerekiyor. Bu konuda yabancı yatırımcılar için bazı projeler geliştirmeliyiz. Yabancı turizm yatırımcılarını ülkemize çekmek için yeni bir model geliştirilebilir, ülkemize döviz girdisini daha üst seviyelere taşıyabiliriz. Bu şekilde hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlayabiliriz.” diye konuştu.

Turist sayısının artmasının yabancı yatırımcıya olumlu etki yaptığını da söyleyen Halil Korkmaz, şunları söyledi: Asya-Pasifik günümüzde en fazla yabancı kaynaklı otel yatırımı alan bölge. Geçtiğimiz yıl toplam 24,3 milyar dolarlık bir yatırım aldı. Bunda turist sayısının artması önemli bir etken. 2010 yılında bölgeyi 208 milyon kişi ziyaret etti. 2018 yılında bu rakam 345 milyona çıktı. Turizm hareketinin yaşanmasıyla birlikte yatırımlar da gelmeye başladı. Dolayısıyla ülkemize gelen turist sayısının artması yabancı yatırımcının dikkatini çekmesi açısından çok önem taşıyor. Ziyaretçi sayımızı daha yukarı seviyelere çekebilirsek, yabancı yatırımlara daha kolay ulaşacağımızı düşünüyorum.