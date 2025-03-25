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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İsveç: 4 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İsveç: 4 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU

        U17 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2'nci Tur son maçında İsveç U17'ye 4-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grubu 1 puanla 4. bitiren millilerimiz, B Ligi'ne düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 23:51 Güncelleme: 26.03.2025 - 00:30
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        U17 Milliler B Ligi'ne düştü!
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        U17 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2'nci Tur son maçında İsveç U17 ile karşı karşıya geldi. Sportpark Bergholz'da oynanan maçı kazanan 4-0'lık skorla İsveç U17 Takımı oldu.

        16'ncı dakikada Arrhov ve 44'üncü dakikada Bergvall'ın golüyle İsveç ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarı 89'uncu dakikada Pavey ve 90+2'nci dakikada Öberg'in attığı gol ile İsveç U17, maçtan 4-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Matthias Jöllenbeck yönetti. Jöllenbeck'in yardımcılıklarını aynı federasyondan Jonas Weickenmeier ve İsviçreli hakem Christophe Loureiro üstlendi.

        Bu sonucun ardından Ay-yıldızlılar, grubu dördüncü sırada bitirdi ve B Ligi'ne düştü. 2024/25 Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2'nci Tur'da B Ligi'ne düşen Milliler, 2026/27 Avrupa U19 Şampiyonası 1'inci tur maçlarına B Ligi'nden başlayacak.

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