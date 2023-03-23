İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın onayını alması gerekiyor. Halihazırda 28 NATO ülkesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti.

"TARİHİ BİR OLAY"

Dışişleri Bakanı Tobias Billström, parlamentodaki oylamayı, "Tarihi bir olay" şeklinde nitelendirerek "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra güvenlik açısından İsveç en ciddi durumu yaşıyor. NATO üyeliği, İsveç'in güvenliğini garantiye almanın ve tüm Avrupa, Atlantik bölgesinin güvenliğini güçlendirmenin ve dayanışma içinde katkıda bulunmanın en iyi yoludur." ifadesini kullandı.

Billström, "İsveç, siber saldırıları, yeni teknoloji ve uzay çalışmaları gibi alanlarda da NATO'ya katkıda bulunmak için benzersiz yeteneklere sahiptir. İsveç güvenilecek bir müttefik olacak." dedi.