İsveç Prensesi Sofia'nın adı Jeffrey Esptein skandalına karıştı

İsveç kraliyet ailesi, Jeffrey Epstein skandalıyla sarsıldı. Eski bir iç çamaşırı modeli olan İsveç Prensesi Sofia'nın, ülkenin prensiyle evlenmeden önce pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile birkaç kez görüştüğü ortaya çıktı.

2015'te Prens Carl Philip ile evlenip İsveç prensesi olmadan önce Sofia Hellqvist, realite şov yıldızı ve modeldi. Prenses Sofia'nın, 2005'te adı fuhuş skandallarına karışmış ve cezaevinde ölen Jeffrey Epstein ile birden fazla kez görüştüğü açıklandı.

EPSTEIN'DEN OYUNCULUK OKULU TEKLİFİ

Kâr amacı gütmeyen ddosecrets.com sitesi tarafından yayınlanan ve İsveç gazetesi Dagens Nyheter'de yer alan sızdırılmış e-postalara göre, Epstein, Prenses Sofia'ya Karayipler'deki özel adasında kendisini ziyaret etmesi için bir davet gönderdi. Gazete ayrıca, Epstein'in Sofia'ya ve arkadaşına oyunculuk okulunda yer teklif ettiğini iddia etti.

İŞ KADINI ONLARI TANIŞTIRDI

Gazeteye göre; ikili, Prenses Sofia'nın akıl hocası olan ve daha sonra düğününe den katılan İsveçli bir iş kadını tarafından birkaç kez görüştürüldü.

Şu anda 41 yaşında olan Prenses Sofia, tahtın üçüncü sırasındaki 46 yaşındaki Carl Philip ile evlenmeden önce, modellik ve realite şov oyunculuğu yapıyordu.

İş kadınının 18 Aralık 2005'te Jeffrey Epstein'e gönderdiği bir e-postada; "Sofia, New York'a yeni gelen hevesli bir oyuncu. Size bahsettiğim, tanışmak isteyebileceğinizi düşündüğüm kız. Belki tatile çıkmadan önce ziyaret edebiliriz" yazdığı iddia edildi. Mesajda ayrıca, o dönemde 21 yaşında olan Sofia'nın bir fotoğrafının da gönderildiği belirtildi. Gazetedeki habere göre; Jeffrey Epstein, iş kadınının mesajını; "Karayipler'deyim. Birkaç günlüğüne gelmek ister mi? Bir bilet göndereceğim" diye yanıtladı. Epstein, bu mesajlaşmadan 3 yıl sonra, Florida'da bir eyalet mahkemesinde fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş ağı kurmak suçlarından mahkum edilecekti. Jeffrey Epstein İsveç kraliyet ailesinden yapılan açıklamaya göre, Prenses Sofia, Epstein'in ABD Virgin Adaları'ndaki Little St. James adlı fuhuş evine daveti kabul etmedi. Bu evde, aralarında, nisan ayında intihar eden Virginia Giuffre'nin de bulunduğu birçok genç kadın, insan ticaretine kurban gittiklerini ve cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia etmişti. İsveç gazetesinde, Prenses Sofia'nın, Jeffrey Epstein ile nerede, nasıl ve neden tanıştığına dair bilgi verilmedi.