İsveç'te göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin (SD),Vasternorrland bölgesindeki Kramfor ilçesine cami ve kültür merkezi yapılması için önerge verdiği belirtildi.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetesi DN'nin haberine göre, İsveç Demokratlar Partisi Kramfor Belediye Meclis Üyesi Mark Collin, ilçeye cami ve kültür merkezi yapılmasını için partisi SD adına önerge verdi.

"İLÇENİN GELECEĞİ İÇİN MÜSLÜMANLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Collin, DN'ye yaptığı açıklamada, ilçenin geleceği için Müslümanlara ihtiyaçları olduğunu belirtti. İlçe nüfusunun azaldığına, 30 yıl sonra ilçede hayatın durma noktasına geleceğine işaret eden Collin, "Cami ve kültür merkezi inşa ederek Müslümanları ve ülkeye yeni gelen sığınmacıları ilçemize çekebiliriz. Bu yüzden böyle bir öneriyi meclise sundum." ifadelerini kullandı.

Bazı çevrelerce eleştirilmenin, umurunda olmadığını vurgulayan Collin, "İlçenin geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Nisan ayında önerimin Meclisten geçmesini bekliyorum. Aksi takdirde koca ilçe yok olacak." değerlendirmesini yaptı.