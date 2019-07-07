Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

İsveç'te Uygurlar Çin'i protesto etti

AA

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan Uygurlar, Urumçi olaylarının 10. yıl dönümü nedeniyle Çin'i protesto etti

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti.

İsveç Uygur Maarif Derneğinin düzenlediği gösteriye katılanlar, "Çin, Uygur topraklarını terk et", "Uygurlara özgürlük'' pankartları taşıdı, ''Uygurlara özgürlük'' şeklinde sloganlar attı.

Dernek Başkanı Abdullah Kökyar, burada yaptığı açıklamada, Urumçi'de 5 Temmuz 2009 tarihinde yaşananların "katliam" olduğunu söyledi.

Guangdong eyaletindeki bir oyuncak fabrikasında meydana gelen olaylarda 2 Uygur Türkünün öldürüldüğünü hatırlatan Kökyar, bu cinayeti protesto edenlere Çin güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını, çıkan olaylarda binin üzerinde Uygur Türkünün öldüğünü söyledi.

Kökyar, ''Bu korkunç bilançoyu dünyanın değişik yerlerinde eylemlerle hatırlatmaya çalışıyoruz." dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... ABD'nin Florida eyaletinde alışveriş merkezinde patlama: 20 yaralı
DÜNYAABD'de alışveriş merkezinde patlama
Irak’tan kendi büyükelçisinin açıklamalarına "uygunsuz" tepkisi
DÜNYAIrak'tan büyükelçisine tepki
Japonlar kaçamak yapmak için araç kiralıyor
DÜNYAJaponlar 'kaçamak' için araç kiralıyor
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü!
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü!
Vali cinayeti sonrasındaki yorumlar Almanya'da infial yarattı
DÜNYAAlmanya'da infial yaratan yorumlar
Son dakika skandalı! BM'ye söz veren örgütten bir skandal daha!
DÜNYABM'ye söz veren terör örgütünden bir skandal daha!
Sarkozy'nin boyu alay konusu oldu
DÜNYASarkozy'nin boyu alay konusu oldu
SON DAKİKA! Azerbaycan'da askeri üste patlama!
DÜNYAAzerbaycan'da askeri üste patlama!
Trump: Mars'a bayrak dikeceğiz!
DÜNYATrump: Mars'a bayrak dikeceğiz!
Harvard Üniversitesi, Suudi Veliaht Prense ait öğrenci kontenjanını iptal etti
DÜNYAHarvard Üniversitesi, Suudi Veliaht Prense ait ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X