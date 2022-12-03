İsveç'teki Stockholm Camisi'ne çirkin saldırı 0:00 / 0:00

AA

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin giriş kapısının yakınına tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim bırakılarak İslamofobik saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Stockholm Camisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tahrip edilmiş Kur'an-ı Kerim'in, caminin kapısının yanındaki bahçe demirlerine zincirlerle bağlanarak Müslümanların aşağılandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; olaya ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, "Camimiz ve cemaatimiz çok yaygın olarak tehditler alıyor. Irkçılar, kendinden olmayanları lekelemek için her zaman yeni bir girişimde bulunuyor. Hem cemaatimizin hem de kamuoyunun dikkatini çekmek ve nefret suçunun normalleştirilmemesi için bu fotoğraf ve bilgileri paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Caminin kapısına daha önce de defalarca sprey boyayla gamalı haç çizilmiş, İslamofobik yazılar yazılmıştı.