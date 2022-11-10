AK PARTİLİ İSİM DUYURMUŞTU

Konu hakkında geçtiğimiz haftalarda detayları AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş duyurmuştu. Doğalgaz ve Elektrik Desteği için açıklama yapan Elitaş, şu ifadelerde bulunmuştu;

"Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere Elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar. İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar."