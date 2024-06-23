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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İsviçre - Almanya | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        İsviçre - Almanya | CANLI YAYIN

        İsviçre - Almanya maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Almanya ile İsviçre, EURO 2024 A Grubu son maçında karşı karşıya geliyor. İki takıma da beraberlik yeterken Almanya, beraberlik durumunda grubu lider tamamlayacak. İsviçre ise puan alması durumunda adını bir üst tura yazdıracak; kazanması halinde ise lider çıkacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 21:08 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:08
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        Dev maçın kadroları açıklandı
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile ev sahibi Almanya karşı karşıya geliyor.

        STAT: Frankfurt Arena

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        HAKEM: Daniele Orsato

        ALMANYA: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay, Wirtz, Havertz

        İSVİÇRE: Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Xhaka, Rieder, Aebischer, Freuler, Ndoye, Embolo

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        ALMANYA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

        EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

        A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke bu mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak.

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        NEUER REKOR KIRDI

        Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, bu maça da 11'de çıakrak Almanya'nın Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen oyuncusu olan Bastian Schweinsteiger'i yakaladı.

        EURO 2024'te üç maçta da kaleyi koruyan Neuer, kariyerindeki Avrupa Şampiyonası maçı sayısını 18'e yükseltti. 38 yaşındaki kaleci, finallerde en fazla maça çıkan kaleciler sıralamasında ilk sırada bulunan İtalyan efsane Gianluigi Buffon'u yakalamıştı.

        Neuer, hem Buffon'u geçerek rekor kırdı hem de 18 maçla en fazla Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan Alman futbolcu Schweinsteiger'in rekoruna ortak oldu.

        İSVİÇRE'YE BERABERLİK YETECEK

        Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre, bu maçtan 1 puan çıkarırsa adını son 16 turuna yazdıracak.

        Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre, ikinci müsabakada İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Dört puan toplayan Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci sırada bulunuyor.

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        İsviçre, Almanya'dan 3 puan alırsa lider, bir puan alırsa ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. İsviçre kaybetmesi durumunda ise aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucunu bekleyecek.

        REKABETTE 54. RANDEVU

        İsviçre ile Almanya, tarihlerinde 54. kez karşı karşıya geliyor.

        İki ekip arasında daha önce yapılan 53 müsabakada Almanya 36, İsviçre 9 kez kazandı. Sekiz karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Almanya'nın attığı 142 gole İsviçre 69 golle yanıt verebildi.

        ALMANYA SON 65 YILDA 1 KEZ YENİLDİ

        Almanya, son 65 yılda İsviçre ile yaptığı 21 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu.

        İki ekip, 1959'dan bu yana 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Almanlar 16 galibiyet alırken sadece 1 maçtan yenik ayrıldı. Beş müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

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