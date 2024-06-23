İsviçre - Almanya | CANLI YAYIN

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile ev sahibi Almanya karşı karşıya geliyor.

STAT: Frankfurt Arena

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

HAKEM: Daniele Orsato

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay, Wirtz, Havertz

İSVİÇRE: Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Xhaka, Rieder, Aebischer, Freuler, Ndoye, Embolo

ALMANYA GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke bu mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak. REKLAM NEUER REKOR KIRDI Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, bu maça da 11'de çıakrak Almanya'nın Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen oyuncusu olan Bastian Schweinsteiger'i yakaladı. EURO 2024'te üç maçta da kaleyi koruyan Neuer, kariyerindeki Avrupa Şampiyonası maçı sayısını 18'e yükseltti. 38 yaşındaki kaleci, finallerde en fazla maça çıkan kaleciler sıralamasında ilk sırada bulunan İtalyan efsane Gianluigi Buffon'u yakalamıştı.

Neuer, hem Buffon'u geçerek rekor kırdı hem de 18 maçla en fazla Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan Alman futbolcu Schweinsteiger'in rekoruna ortak oldu. İSVİÇRE'YE BERABERLİK YETECEK Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre, bu maçtan 1 puan çıkarırsa adını son 16 turuna yazdıracak. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre, ikinci müsabakada İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Dört puan toplayan Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci sırada bulunuyor. REKLAM İsviçre, Almanya'dan 3 puan alırsa lider, bir puan alırsa ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. İsviçre kaybetmesi durumunda ise aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucunu bekleyecek.