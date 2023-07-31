İsviçre'de 1986 yılında kaybolan dağcının cesedine yeni ulaşıldı
İsviçre'de polis, 1986'da ünlü Matterhorn Dağı'na yakın bir buzula tırmanırken kaybolan Alman dağcının cesedine ulaştıklarını duyurdu.
İsviçre'nin Zermatt kentinde, Eylül 1986'da ünlü Matterhorn Dağı´na yakın Theodul Buzulu'na tırmanırken kaybolan dağcının cesedi ve ekipmanları bulundu.
Polis açıklamada "Eylül 1986'da o zamanlar 38 yaşında olan bir Alman dağcı, bir dağ tırmanışından dönmediği için kayıp olarak bildirildi. O sırada yapılan aramalar başarılı olmamıştı" dedi.
12 Temmuz 2023'te dağcıların Theodul Buzulu'nda insan kalıntılarının yanı sıra birkaç ekipman parçası keşfettiği de açıklamada belirtildi.