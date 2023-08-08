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        Haberler Dünya İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı: Hükümetin iklim politikası bizi öldürüyor

        İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı: Hükümetin iklim politikası bizi öldürüyor

        İsviçre'de yaşları 64 üzeri olan bir grup kadın, hükümetin iklim politikalarının kendi hayatlarını riske attığını öne sürerek İsviçre hükümetini iklim değişikliği konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 09:55
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        İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı
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        64 yaş ve üstü yaklaşık 2400 İsviçreli kadın, İsviçre'nin iklim politikalarının sağlıklarını ve yaşam haklarını riske attığını iddia etti. Kadınlar gelişmelerin ardından davayı Strazburg'daki AİHM'e taşıdı.

        New York Times'ta yer alan habere göre kadınlar yükselen sıcaklıkların ve sıcak dalgalarının kendilerine sağlık sorunu olarak geri döndüğünü ifade etti.

        İsviçre ise iklim değişikliğinin sağlığı etkileyebileceğini inkar etmese de, emisyonların özellikle yaşlı kadınların sağlık sorunları ile ilişkilendirilemeyeceğini savunuyor.

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        KlimaSeniorinnen adlı grup, İsviçre'nin iklim koruma konusunda yeterince çaba göstermediğini ve ülkenin iklim politikasının, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandıran Paris Anlaşması hedefi için 'açıkça yetersiz' olduğunu savunuyor.

        İsviçre'nin ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. ve 8. Maddelerini ihlal ettiğine inanıyorlar. Bu iki madde, yaşama hakkını ve özel hayata saygı gösterilmesi hakkını koruyor.

        Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin davaya yanıtı ise emsal teşkil etme ihtimali nedeniyle pek çok ülke tarafından da takip ediliyor.

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