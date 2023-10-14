İsviçre'nin iade ettiği çoğunluğu Urartu dönemine ait eserler Ankara'ya getirildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimiyle İsviçre'den Türkiye'ye iade edilen 37 parçalık kültür varlığı, Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi
Giriş: 14.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 14.10.2023 - 10:22
İsviçre'den Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilen çoğunluğu Urartu dönemine ait 37 parçalık tarihi eser, Esenboğa Havalimanı'na getirildi.
Bakanlık yetkililerince teslim alınan eserler, polis eşliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı.
Müzeye getirilen eserler, ekiplerce teslim alındı.