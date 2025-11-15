İsviçre ve ABD'den gümrük vergisi anlaşması

İsviçre hükümeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsviçre ve ABD başarılı bir çözüm buldu. ABD gümrük vergileri yüzde 15'e düşürülecek" denilerek, Başkan Trump'a yapıcı yaklaşımı için teşekkür edildi.

İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin'in perşembe günü ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiği, yaşanan bu gelişmeye ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı da paylaşımda belirtildi.

ABD Başkanı Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişiklik öngören kararnameye 1 Ağustos'ta imza atmıştı.

Bu kapsamda, İsviçre'ye yüzde 39 tarife getirilmesine karar verilmişti.