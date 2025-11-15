Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.565,74 %-0,59
        DOLAR 42,2668 %-0,01
        EURO 49,1330 %-0,23
        GRAM ALTIN 5.551,47 %-1,86
        FAİZ 40,24 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 68,85 %-3,15
        BITCOIN 96.016,00 %1,09
        GBP/TRY 55,6866 %-0,25
        EUR/USD 1,1621 %-0,10
        BRENT 64,39 %2,19
        ÇEYREK ALTIN 9.076,65 %-1,86
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İsviçre ve ABD'den gümrük vergisi anlaşması - İş-Yaşam Haberleri

        İsviçre ve ABD'den gümrük vergisi anlaşması

        İsviçre hükümeti, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin ülkenin ihracatına uyguladığı gümrük vergilerinin yüzde 39'dan yüzde 15'e düşürüleceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:33 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsviçre ve ABD'den gümrük vergisi anlaşması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsviçre hükümeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Paylaşımda, "İsviçre ve ABD başarılı bir çözüm buldu. ABD gümrük vergileri yüzde 15'e düşürülecek" denilerek, Başkan Trump'a yapıcı yaklaşımı için teşekkür edildi.

        İsviçre Ekonomi Bakanı Guy Parmelin'in perşembe günü ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiği, yaşanan bu gelişmeye ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağı da paylaşımda belirtildi.

        ABD Başkanı Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişiklik öngören kararnameye 1 Ağustos'ta imza atmıştı.

        Bu kapsamda, İsviçre'ye yüzde 39 tarife getirilmesine karar verilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den