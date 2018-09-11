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İş yerinde kağıt reçete dönemi sona erdi

Sosyal Güvenlik Kurumu, sayıları 10 bini bulan iş yeri hekimleri için kâğıt reçete döneminin sona erdiğini açıkladı. Hasta mağduriyetinin oluşmaması için uyarıda bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, "Bütün reçetelerin elektronik imza ile elektronik ortamda yazılması eczanelerimizin yükünü azaltacaktır" dedi

11.09.2018 - 07:59 | Güncelleme:

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), dün itibarıyla sayıları 10 bini bulan iş yeri hekimleri için kâğıt reçete döneminin sona erdiğini açıkladı. Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre doktorların kâğıt reçetede ısrar etmesi durumunda ise eczacılar sisteme bu ilaçları giremeyeceğinden, ilaçlar hastaya verilemeyecek.

Hasta mağduriyetinin oluşmaması için uyarıda bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, yeni uygulamayla ilgili özetle şunları söyledi:

"KARARLILIK GEREKİYOR"

“Bütün reçetelerin elektronik imza ile elektronik ortamda yazılması eczanelerimizin yükünü azaltacaktır. Özellikle nöbetlerimizde hastaneler tarafından yazılan reçetelerin kâğıt olarak değil, e-reçete olarak düzenlenmesi nöbetlerimizi kolaylaştıracaktır. Maalesef hâlâ nöbetlerimizde A4 sayfasına yazılan reçetelerin sayısı gelen reçetelerin üçte ikisi oranında oluyor. E-reçeteye tamamen geçilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın desteği ve kararlılığı gerekiyor.

SAHTE REÇETEYİ ENGELLER

Reçeteler elektronik imza ile yazıldığı zaman, hekimden başkasının reçete düzenlemesine imkân vermeyecektir. Bu sebeple sahte reçete düzenlenmesine engel olunacaktır. Eczacılar olarak gelen reçetenin sahte mi gerçek mi olduğunu bilmemiz mümkün değil. E-reçete üzerinde tahrifat yapılması mümkün olmadığından meslektaşlarımız zan altında kalmayacaktır. Hastalarımız da reçete kaybetme sorunu yaşamayacaktır. Elektronik imzalı e-reçete sistemiyle, büyük oranda sahte reçetenin ve kâğıt israfının önüne geçildi, yazılan reçetelerle ilgili istatistiki bilgi toplanması kolaylaştı. İlaç bilgisine ulaşma süresinin kısalması, doktor ve eczacıya vakit kazandırması, kayıt edilebilirlik, sürdürülebilirlik, takip edilebilirlik açısından e-reçete sistemi gayet kullanışlı ve sistemin tüm paydaşları için yararlı bir uygulama.”

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