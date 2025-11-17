İtalya: 1 - Norveç: 4 | MAÇ SONUCU

Avrupa elemelerinde 10. hafta karşılaşmaları, D, F, I ve K gruplarında oynanan 8 müsabakayla birlikte başladı.

F Grubu'nda Porto'nun Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Portekiz'de Joao Neves ve Bruno Fernandes hat-trick yaparken Renato Veiga, Gonçalo Ramos ve Francisco Conceiçao ise birer gol kaydetti.

Ermenistan'ın tek golü ise Eduard Spertsyan'dan geldi.

Grubun diğer maçında, Puskas Arena'da Macaristan'a konuk olan İrlanda Cumhuriyeti, 90+6'da Troy Parrott'la bulduğu golle maçtan 3-2 galip gelerek Dünya Kupası play-off'larına kaldı.

Portekiz, 13 puanla grubu lider tamamlarken İrlanda, 10 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.

I Grubu'nda Norveç, sahasında İtalya'yı 4-1 yenerek 24 puanla, İtalya'nın 6 puan önünde grubunu lider tamamladı.

Norveç, 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

K Grubu'nda, Arnavutluk'u 2-0 yenen İngiltere hiç gol yemeden 8 maçını da kazandı.

D Grubu'nda Trabzonspor forması giyen Oleksandr Zubkov'un gol attığı karşılaşmada Ukrayna, İzlanda'yı 2-0 yenerek adını play-off'lara yazdırdı.

Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Norveç Dünya Kupası'na kalırken, ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Çekya, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya play-off oynayacak.