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Haberler Futbol İtalya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak?
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İtalya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Güney Amerika Şampiyonu Arjantin, bu akşam özel bir maçta kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Finalissima adı verilen zorlu mücadelede Juventus'un unutulmaz oyuncusu Giorgio Chiellini de kariyerini noktalayacak. Peki, İtalya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak?

İtalya Arjantin maçı için geri sayım başlamış durumda. Tüm dünyada büyük bir merakla beklenen zorlu mücadelede Avrupa ve Güney Amerika'nın son şampiyonları kozlarını paylaşacak.

İTALYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

Finalissima adı verilen İtalya Arjantin maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak.

İTALYA ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Arjantin maçı SSport'tan canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.

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