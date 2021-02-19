İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı

İtalya'da Mario Draghi'nin kurduğu 67. hükümet, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nden de güvenoyu aldı.

İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu aldı
AA

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi tarafından, 5 Yıldız Hareketi (M5S),Demokratik Parti (PD),Italia Viva (Iv),Lig, Forza Italia (FI) ile Özgürler ve Eşitler (Leu) partilerinin desteğiyle 13 Şubat'ta kurulan geniş katılımlı hükümet, resmen göreve başlaması için gereken parlamentonun alt ve üst kanatlarından güvenoyu alma şartının ikinci aşamasını da tamamladı.

Parlamentonun üst kanadı Senato'dan dün güvenoyu alan Başbakan Draghi ve kabinesi, bugün de alt kanat; Temsilciler Meclisi’nde güvenoyu aradı.

Draghi, meclis genel kurulunda, hükümet programını açıklayan ve güven oylamasında destek istedi. Partilerin hükümet ve programı üzerindeki görüşlerini açıklamasının ardından oylamaya geçildi.

630 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamaya 596 milletvekili katıldı. 5 milletvekilinin çekimser kaldığı oylamada, 56 "Hayır" oyuna karşılık, 535 "Evet" oyuyla Draghi hükümeti, Temsilciler Meclisi'nden de salt çoğunlukla güvenoyu almayı başardı.

Bu sonuçla, dün Senato'dan bugün de Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu alan Draghi ve kabinesinin resmen göreve başlamasının önünde bir engel kalmadı.

Güven oylamasında, Draghi hükümetine daha önce muhalefet edeceğini açıklayan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisi oylamada "Hayır" oyu kullanırken, hükümette 4 bakanı bulunan M5S, bugünkü oylamada da fire verdi. Güven oylamasında, M5S'den 16 milletvekilinin hükümet aleyhinde oy kullanması, 4 vekilin de çekimser kalması dikkati çekti.

PARLAMENTONUN EN BÜYÜK PARTİSİ BÖLÜNEBİLİR

2018 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan dolayısıyla en fazla sandalyeye sahip konumdaki M5S, Draghi hükümetine yönelik Senato ve Temsilciler Meclisi’ndeki güven oylamalarında ciddi fire verdi.

Parti içi oylamada destek kararı çıkmasına karşın, dün Senato'da 15 senatör, bugün Temsilciler Meclisi'nde 16 milletvekili, Draghi hükümeti aleyhinde oy kullandı.

M5S lideri Vito Crimi, bu sabah yaptığı açıklamada, partiden Draghi hükümetinin desteklenmesi yönünde karar çıkmasına rağmen dün Senato’da “hayır” oyu verenlerin partiden ihraç edileceğini açıkladı.

Crimi, "Onlar, Senato'daki oylamada kendilerini açıkça hükümete muhalif konumda yer aldılar. Bu nedenle daha fazla 5 Yıldız Hareketi'nde yer alamazlar." ifadelerini kullandı.

Partinin, Temsilciler Meclisi'nde "hayır" oyu kullanan milletvekilleri için de benzer yaptırıma gitmesi bekleniyor.

Bu arada, Draghi hükümetinde de Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak olan M5S'den Luigi Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şimdi sıranın ülkenin çözümlenmeyi bekleyen sorunlarına yanıt verme zamanı olduğunu kaydetti.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümet, 2. Conte Hükümeti'nin 26 Ocak'ta istifa etmesinin ardından M5S, PD, FI, Lig, Iv, LeU'nun desteğiyle 13 Şubat'ta kurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Irak'ta tespit edilen mutasyona uğramış virüs nedeniyle Bağdat'ta ve Kerkük'te sokağa çıkma yasağı başladı
DÜNYAIrak'ta mutasyonlu virüs nedeniyle iki kentte sokağa ...
Filistinli tutuklu, "sperm kaçırma" yöntemiyle hapishanede baba oldu
DÜNYA"Sperm kaçırma" yöntemiyle hapishanede baba oldu
NASA SON DAKİKA! NASA Mars'a uzay aracı Perseverance'i gönderiyor! - Haberler
DÜNYAAzim Mars'ta!
ABD, kutup soğuklarının pençesinde: 38 ölü
DÜNYAABD, kutup soğuklarının pençesinde: 38 ölü
S-400 krizinden çıkışın anahtarı Girit Modeli mi?
DÜNYAS-400'lerin geleceği ne olacak?
Rusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti
DÜNYARusya, Estonyalı diplomatı sınır dışı etti
SON DAKİKA HABERİ! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!
Polonya'da Türk genci öldüren kişiye 25 yıl hapis cezası
DÜNYAPolonya'da Türk genci öldüren kişiye 25 yıl hapis ...
SON DAKİKA: Irak’ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan kadın iki kez idam cezasına çarptırıldı! - Haberler
DÜNYAIrak'ta çocuklarını nehre atan annenin cezası belli ...
Kremlin: ABD, Kuzey Akım 2 yerine Teksas'la ilgilensin!
DÜNYAKremlin: ABD, Kuzey Akım 2 yerine Teksas'la ...