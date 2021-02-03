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İtalya'da, 'Euro'yu kurtaran' eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, hükümeti kurmakla görevlendirildi

İtalya'da hükümet krizine siyasi partilerin çözüm bulamaması üzerine, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella teknokrat hükümet kurmak üzere eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'yi görevlendirdi. Draghi 2012 yılından kullandığı "Avro'yu ne pahasına olursa olsun kurtarma" sözüyle hatırlanıyor.

İtalya'da, 'Euro'yu kurtaran' eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, hükümeti kurmakla görevlendirildi
HABERTURK.COM

Eylül 2019'dan bu yana iktidarda olan koalisyon hükümetinin başbakanı Giuseppe Conte geçen hafta istifasını sunmuş, ardından yapılan istişarelerde siyasi partiler yeni bir hükümet formülü üzerinde anlaşamamıştı.

BBC'nin haberine göre, Draghi bugün Mattarella ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada görevi kabul ettiğini söyledi ve "Siyasi partilerle ve parlamentoyla görüşmelerde birlik kararı çıkacağına güveniyorum" dedi.

Koronavirüs pandemisi ve bunun yol açtığı ekonomik ve toplumsal sıkıntılar nedeniyle ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Draghi önceliklerini; "pandemiyi yenmek, aşı kampanyasını tamamlamak, vatandaşların günlük sorunlarına çözüm sunmak ve ülkeyi yeniden canlandırmak" şeklinde sıraladı.

2011-2019 yılları arasında Avrupa Merkez Bankası başkanlığı yapan Mario Draghi, Euro Bölgesi'nde mali krizin sürdüğü bu dönemde "Avro'yu kurtaran kişi" olarak anılıyor.

Draghi bu dönemdeki "Avro'yu ne pahasına olursa olsun kurtarma" sözüyle hatırlanıyor. 2012'de İngilizce yaptığı bir konuşmada sarf ettiği "ne pahasına olursa olsun" (whatever it takes) tabiri o tarihten sonra Draghi'nin adıyla birlikte anılmaya başladı ve popüler kültürde, duvar yazılarında alıntılanacak kadar yer etti.

"SÜPER MARİO İTALYA'YI DA KURTARMAYA ÇALIŞACAK"


73 yaşındaki Draghi, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı öncesi İtalya Merkez Bankası ve Dünya Bankası'nda da görev yapmıştı.

Draghi özellikle Avrupa siyaset ve ekonomi dünyasındaki mücadeleci tutumu nedeniyle, ciddi ve kurumsal imajıyla çelişse de, video oyun karakteri "Süper Mario" lakabıyla anılıyor.

Draghi'nin İtalya'da bir teknik hükümet kurmakla görevlendirileceği ortaya çıkınca İtalyan basınında da "Süper Mario İtalya'yı da kurtarmaya çalışacak" yorumları yapılmaya başladı.

Finans gazetesi Il Sole 24 Ore, "Supermario: Mario Draghi'yi şimdi yeni bir mücadele bekliyor. Avrupa'yı kurtaran İtalyan şimdi de, prestiji sayesinde parlamentoda somut bir çoğunluk elde etmeyi başarmaya çalışacak" diye yazdı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi de "Mario Draghi Avro'yu kurtardı ama İtalya'yı siyasi karmaşadan kurtarabilecek mi?" sorusunu sordu.

Draghi başbakanlık koltuğuna oturursa, İtalya'yı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana girdiği en ağır ekonomik durgunluktan da kurtarmaya çalışacak.

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