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        Haberler Dünya İtalya'da neofaşistler, 49 yıl önce öldürülen aşırı sağcı genci "Nazi selamı" ile andı

        İtalya'da neofaşistler, 49 yıl önce öldürülen aşırı sağcı genci "Nazi selamı" ile andı

        İtalya'da neofaşist ve ultra aşırı sağcı gruplar, 1975 yılında öldürülen aşırı sağcı genç militan Sergio Ramelli'yi "Nazi selamı" vererek andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 01:55 Güncelleme: 30.04.2024 - 01:55
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        İtalya'da "Nazi selamı"yla anma töreni
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        İtalya'nın Milano'da kentinde 49 yıl önce öldürülen aşırı sağcı militan Sergio Ramelli'yi anmak üzere neofaşistler gruplar tarafından anma etkinliği yapıldı.

        Yaklaşık 1500 kişi, Ramelli'nin ölümüne yol açan darp olayının yaşandığı noktada toplanarak, "Nazi selamı", "Roma selamı" ya da "faşist selamı" olarak bilinen selamdan vererek, Ramelli için "Burada" diye bağırdı.

        Grup, daha sonra meşalelerle güvenlik güçleri eşliğinde sessiz bir yürüyüş yaptı.

        Başbakan Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi de (FdI) Ramelli için sosyal medya hesaplarından anma mesajı paylaştı.

        Sosyal medya platformlarında yapılan yorumlarda, neofaşist grupların bu şekilde etkinlik düzenlemesi eleştirilirken bunun ülkede halihazırda mevcut "faşizmi övme" suçu kapsamına girdiği savunuldu.

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        Ülkede sağ-sol olaylarının yaşandığı 70'li yıllarda aşırı sağ tandanslı "Gençlik Cephesi"nin mensubu olan 19 yaşındaki Ramelli, 13 Mart'ta aşırı solcu militanlar tarafından Milano'da evine gittiği sırada darbedilmiş, bir süre komada kaldıktan sonra 29 Nisan 1975'te hayatını kaybetmişti.

        MUSSOLINI DE ANILDI

        1922-1943 yıllarında faşist rejimle ülkeyi yöneten ve İkinci Dünya Savaşı’na Nazi Almanyasının yanında giren faşist diktatör Benito Mussolini de ölüm yıl dönümü olan dün, doğduğu Predappio ve savaş sırasında yakalandığı Dongo kasabasında anıldı.

        Como gölü kıyısındaki Dongo kasabasında yakalanan Mussolini ve kabinesinde görev yapan 15 faşist yetkili için dün burada anma etkinliği düzenleyen 70 kişinin "faşist selamı" vermesi tepki çekti.

        İtalya'da Yargıtay, daha önce karara bağladığı bir davanın gerekçeli kararını 17 Nisan'da açıklayarak, "faşist selamı"nın anma törenleri gibi etkinliklerde kullanılmasının suç sayılabileceğini bildirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #italya
        #neofaşizm
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