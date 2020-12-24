İtalya hükümetine korona davası! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından sosyal medyada kurulan Noi Denunceremo (Şikayet Ediyoruz) adlı sivil örgüt hükümete dava açmaya hazırlanıyor.

Corriere della Sera gazetesindeki haberde, sivil örgüt tarafından yapılan açıklamada, sevdiklerini koronavirüs yüzünden kaybeden yaklaşık 500 kişi adına dava açacağını ifade etti.

KRİZİ İYİ YÖNETEMEMEKLE SUÇLANIYORLAR

Dava; Başbakan Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve Lombardy Bölge Başkanı Attilio Fontana'ya yöneltildi. Bu 3 isim, zamanında alınması gereken karantina önlemlerini almamaları nedeniyle krizi iyi yönetememekle suçlanmanın yanı sıra ülkenin güncel bir ulusal salgın planı olmamasından da sorumlu tutuluyor.

Noi Denunceremo Başkanı Luca Fusco, "Yetkililerden kişi başına ortalama 200 bin Euro tazminat isteyeceğiz, yani toplamda 100 milyon Euro yapıyor. Salgına karşı harekete geçmesi gerekenlere Noel hediyesi” dedi.

Fusco, Noel günü İtalya'da "70 bin boş sandalye" olacağını söyleyerek, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere atıfta bulundu.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı son 24 saatte 553 artarak 70 bin 395 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 14 bin 522 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 278'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 598 bin 816'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 624'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 553 artarak 70 bin 395'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 20 bin 494 artarak 1 milyon 322 bin 67 oldu.