2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile İspanya karşı karşıya geliyor.
STAT: Wembley
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Felix Brych
İTALYA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Chiesa, Immobile
TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Mancini
İSPANYA: Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal
TEKNİK DİREKTÖR: Luis Enrique
NASIL GELDİLER?
İtalya, Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nu lider tamamlarken son 16'da Avusturya'yı, çeyrek finalde ise Belçika'yı eledi.
E Grubu'nu İsveç'in ardından 2. sırada tamamlayan İspanya ise son 16'da Hırvatistan'ı uzatmalarda, çeyrek finalde ise İsviçre'yi penaltılarla devirerek yarı finale kaldı.
YORUMLAR