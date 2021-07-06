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İtalya - İspanya CANLI YAYIN

EURO 2020 yarı finalindeki dev randevuda İtalya ile İspanya karşı karşıya geliyor. Maçın canlı aktarımı HTSPOR'da...

İtalya - İspanya CANLI YAYIN

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile İspanya karşı karşıya geliyor.

STAT: Wembley
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Felix Brych

İTALYA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Chiesa, Immobile
TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Mancini

İSPANYA: Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal
TEKNİK DİREKTÖR: Luis Enrique

NASIL GELDİLER?

İtalya, Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nu lider tamamlarken son 16'da Avusturya'yı, çeyrek finalde ise Belçika'yı eledi.

E Grubu'nu İsveç'in ardından 2. sırada tamamlayan İspanya ise son 16'da Hırvatistan'ı uzatmalarda, çeyrek finalde ise İsviçre'yi penaltılarla devirerek yarı finale kaldı.

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