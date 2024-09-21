İtalya'nın simgelerinden Pisa Kulesi neden eğridir? Yıkılmadan nasıl duruyor?
İtalya'nın simgelerinden biri olan Pisa Kulesi, yapımından bu yana yüzyıllar geçmesine rağmen hala eğik bir şekilde durmaya devam ediyor. Görenlerin şok olup "nasıl yıkılmıyor" diye şaşırması ise hala sürüyor. Çünkü eğik durmasından ziyade, nasıl yıkılmadığı daha çok merak edilen bir konu. İşte Pisa Kulesi hakkında merak edilenler...
İtalya'daki ünlü Pisa Kulesi, eğik durması nedeniyle yüzyıllardır ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Peki bu ünlü kule nasıl oluyor da tamamen devrilmiyor? İşte detaylar...
Pisa Kulesi nedir?
Pisa Kulesi, İtalya'nın Pisa kentinde bulunan ve temellerinin çökmesiyle 20. yüzyılın sonlarında dik açıdan yaklaşık 15 fit (4,5 metre) eğilmesiyle ünlü bir ortaçağ yapısıdır.
Pisa Kulesi nerede bulunur?
Pisa Kulesi, İtalya'nın batı-orta kesiminde bir bölge olan Toskana'daki Pisa şehrindedir . Daha spesifik olarak, kule şehrin Campo dei Miracoli veya Piazza dei Miracoli, yani "Mucizeler Meydanı" olarak bilinen katedral kompleksinin arazisindedir.
Pisa Kulesi neden inşa edildi?
Pisa Eğik Kulesi'nin inşası, Pisa şehrinin katedral kompleksinin üçüncü ve son yapısı olarak 1173'te başladı. Özellikle, kompleksin çan kulesi olarak hizmet etmek üzere inşa edildi.
Pisa Kulesi neden eğiktir ?
Arno ve Serchio nehirleri arasında bulunan küçük Pisa kasabası, çoğunlukla kum, kil ve kabuklardan oluşan alüvyonlu toprak üzerinde yer alır. Bu toprağın özel bileşimi onu çok yumuşak yapar ve ağır yükleri taşımaya uygun değildir.
İşte bugün, üzerine inşa edildiği dengesiz toprak nedeniyle bu olağanüstü yapıya hayranlıkla bakabiliyoruz.
Pisa Kulesi ne zaman eğilmeye başladı?
Kule, inşaatın beşinci yılında, inşaatçılar üçüncü katı (yaklaşık 23 metre yüksekliğinde) tamamladığında eğilmeye başladı. Orijinal tasarımda toplam sekiz kat planlandığından, temel çökmesi sorununa bir çözüm bulunana kadar inşaatın durdurulması gerektiği hemen ortaya çıktı.
Pisa Kulesi neden ünlüdür?
Pisa Kulesi'ni eşsiz kılan şey, temelin elverişsiz koşullarına rağmen inşaatı sürdürmek için gösterilen mühendislik çabasıdır .
İlk üç katın aşırı eğimini aşmak için mühendisler tasarımı gözden geçirmek ve planlanmamış eğimi telafi etmek için kulenin geometrisini değiştirmek zorunda kaldılar.
Pisa Kulesi güvenli mi?
Uzmanlara göre, mevcut zemin koşulları, Abruzzo ve İtalya'nın diğer merkezi bölgelerinde yıkıma yol açan depremlere benzer bir deprem Toskana'yı da vurmadığı takdirde, Kule'nin en az 200 yıl daha ayakta kalmasını garantileyecek kadar iyi.
Kaynak: Leaningtowerpisa/Britannica