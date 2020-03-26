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Koronavirüs salgınında en çok kayıp veren İtalya'da neredeyse her gün yeni tedbirler açıklanıyor. İtalya'da son yapılan açıklamayla ülkenin tüm sınırları dış dünyaya kapatıldı.

Gazeteci Nilüfer Şensöz, Habertürk için İtalya'daki son durumu kaleme aldı:

Yeni açıklanan tedbirlere göre, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 5 bin Euro'ya ( 35 bin TL) kadar para cezası uygulanacak. Şayet ihlali arabayla yapıyorsanız bu ceza 4 bin Euro’ya kadar çıkıyor.

Karantina kuralını ihlal edene 5 yıla kadar da hapis cezası var. Sokağa ancak gıda ihtiyacı, acil sağlık sorunları ve çalışma gerekçesiyle çıkılabiliyor. Ancak yanınızda bunu belgeleyen dökümanı taşımanız gerekiyor.

Her gün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü saat 18'den sonra koronavirüsteki yeni rakamları açıklıyor.

Sadece bugün İtalya’da 662 kişi hayatını kaybetti. Toplamda ise bugüne kadar 8 bin 165 kişi yaşamını yitirdi. Son olarak 80 bin 539 kişide virüs tespit edildi. 10 bin 361 kişi ise iyileşti. İtalyan basınında yer alan bazı haberlerde koronavirüs bulaşan kişi sayısı en az 450 bin olarak öngörülüyor.

Peki İtalya’da son gelişmeler neler?

-Italya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın toplantısı gazetecisiz yapılıyor. Gazeteciler video konferansla bağlanıyor ve

sorularını Başbakan'a yönlendiriyor.

-İtalya'da 6 bin 205 doktor ve hemşireye koronavirüs bulaştığı açıklandı. 36 sağlık çalışanı ise yaşamını yitirdi.

YENİ SAHRA HASTANELERİ KURULUYOR

-İtalya'da koronavirüs nedeniyle Çin'in Wuhan şehrinde olduğu gibi sadece bu konuda hastaneler kuruluyor. Milano'da fuar alanının olduğu yerde sahra hastanesi kuruldu. Ülkenin çeşitli yerlerinde sahra hastaneleri koronavirüse yakalanan hastalara hizmet ediyor.

-Virüs taşıyan insanların kesinlikle dışarı çıkmamaları ve acillere gitmeyip yetkililer tarafından verilen telefon numaralarını arayıp evde yetkilileri beklemeleri gerekiyor.

DRONELAR HER YERDE KONTROL YAPIYOR

- İtalya'da polis ve asker sokaklarda kontrolleri sıkılaştırdı. Tüm ülke çapında kural ihlalleri yapanları tespit etmek için dronelar da kullanılıyor. Sokaklarda polis ve yetkililerin mikrofonlarla uyarılarını duyuyorsunuz.

FABRİKALARDA ÜRETİM DURDU

- Fabrikalardaki üretim de gıda ve tıbbi ihtiyaçlar hariç durduruldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stratejik ve gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi. Conte, salgını '2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en ağır kriz' diye tanımladı.

MİLANO'DA KİMLİK KARTIYLA ALIŞVERİŞ

- Tüm genelinde gıda dükkanlarının önlerinde kuyruklar oluşuyor. Son olarak Milano'da bir belediyede nüfus kağıdıyla alışveriş uygulaması başlatıldı. Bir gün nüfus kağıdı numarasına göre tek ile bitenler ile diğer gün ise çift ile bitenler alışveriş yapabiliyor.

- Ülkedeki parklar da kapalı. Jogging gibi sporların yapılması da yasak. Sadece evinizde spor yapabilirsiniz. Köpek gezdirme bahanesiyle dışarı çıkanlar da eleştiriliyor. Gıda alışverişinin de haftada bir güne indirilmesi öneriliyor.



