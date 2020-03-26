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Videoda mesajını paylaşan Bergamolu rahip Don Gigi, "Lütfen Evden çıkmayın. Şehrim Bergamo'yu öldüren bu virüsten, koronavirüsten korkun. Bu anı küçümsemeyin. Evde kalın. Kimse kimseyle buluşmasın" dedi.

Gazeteci Francesca Biliotti de, "Uzmanlar, doktorlar bilim adamları, bulaşmasının önüne geçmenin tek yolunun, kişiler arasında mesafeyi korumak olduğunu söylüyor. Bu nedenle her birimiz eve hapsolduk" mesajını paylaştı.

DW Türkçe'nin haberine göre Bartolo Puca adlı İtalyan da, "Sevgili Türk dostlarım, bir İtalyan olarak sizin halkınıza derin saygı duyduğum için sizden sağlık otoritelerinizin tavsiye ettiği her şeye dikkatle uymanızı istiyorum. Bu virüsün ne kadar ağır olduğunu zamanında anlamayıp yüzeysel davranarak yaptığımız hatayı yapmamanız için size yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

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