İtalyan devi Icardi için devrede!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtalyan devi Icardi için devrede!

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan devi Juventus'un Icardi ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İtalyan devi Icardi için devrede!

    Galatasaray'ın Paris Saint Germain'den sezon sonuna kadar kiraladığı Mauro Icardi'nin talipleri her geçen gün artıyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İtalyan devi Icardi için devrede!

    Fransız basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin Icardi ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İtalyan devi Icardi için devrede!

    Teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" açıklamasını yapmıştı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İtalyan devi Icardi için devrede!

    Yine Fransız basını geçtiğimiz günlerde PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcu için 10 milyon euro bonservis ücreti istediğini ileri sürdü. Sarı-kırmızılılar ise Icardi'nin bonservisini daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İtalyan devi Icardi için devrede!

    Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir iddia da İtalyan basınından geldi. Calcionow'un haberine göre, Arjantinli golcünün Juventus'un yeni sezon için belirlediği transfer hedefleri arasında yer aldığı aktarıldı. İtalyan devi, bu transferi takas formülü ile sonuçlandırmak istiyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İtalyan devi Icardi için devrede!

    Roma maçında oyuna girdikten 40 saniye sonra kırmızı kart gören Moise Kean'in Juventus'ta kalma ihtimalinin bulunmadığı belirtiliyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İtalyan devi Icardi için devrede!

    Habere göre Juventus, Kean'i eski takımı PSG'ye önererek Icardi transferini takasla bitirmeyi hedefliyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri! İtalyan devi Icardi için devrede!

    Arjantinli yıldızın Galatasaray'da mutlu olması Sarı-Kırmızılıların elini güçlendirse de Juventus gibi bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı da ihtimaller arasında.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.