İtalyan devi Icardi için devrede!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir iddia da İtalyan basınından geldi. Calcionow'un haberine göre, Arjantinli golcünün Juventus'un yeni sezon için belirlediği transfer hedefleri arasında yer aldığı aktarıldı. İtalyan devi, bu transferi takas formülü ile sonuçlandırmak istiyor.