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İtalya hükümeti, zor durumdaki Popolare di Bari Bankası'nı kurtarmak için 900 milyon euro (992 milyon dolar) değerinde kaynak sağlanmasını onayladı. Geçen hafta 1 milyar euroluk acil nakit enjeksiyonuna ihtiyacı olduğunu belirten Popolare di Bari Bankası, İtalya'daki ekonomik yavaşlamadan dolayı artan kredi zararları nedeniyle zorluk yaşıyor.

YATIRIM BANKASI KURULACAK

Cuma günü İtalya Merkez Bankası'nın özel idaresine alınan banka aynı gün Başbakan Giuseppe Conte'nin girişimlerine rağmen bazı bakanların acil toplantıya çağırılan kabineyi boykot etmeleri üzerine gerekli desteği bulamamıştı. Pazar akşamı kabine yeniden toplandı ve İtalya'nın az gelişmiş güney bölgesine en fazla kredi veren banka için sermaye enjeksiyonu yapılmasını onayladı. Son alınan kararla güneyde devlete ait bir 'yatırım bankası' kurulması da planlanıyor.

İtalya Ekonomi Bakanı Roberto Gualtieri yaptığı açıklamada "Hükümet Popolare di Bari Bankası çalışanlarının ve parasını bu bankada değerlendirenlerin yanında ve bankayı yeniden faal hale getirerek güneyin ekonomisini desteklemekte kararlı" dedi.

İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILACAK

Konuya yakın bir kaynak, hükümetin planının önce devlete ait Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale Bankası'na 900 milyon euroluk bir sermaye enjeksiyonu yapmak olduğunu ve bu fonun 500 milyon euroluk kısmının, Popolare di Bari Bankası'da sermaye artışı için kullanılacağını söyledi. Kaynağa göre fonun geri kalanı ise gelecekte ihtiyaç halinde kullanılmak üzere ayrılacak.

Popolare di Bari Bankası'nda yaşanan kriz Conte'nin 5 Yıldız Hareketi ile Merkez sol görüşlü Demokrat Parti'nin ittifağı ile oluşturduğu fikir ayrılıkları yaşayan koalisyonunu ciddi olarak etkilemiş durumda.