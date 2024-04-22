Hızlıca hazırlanacak az malzemeli bir seçenek arıyosanız 5 malzemeli pizza sizin için doğru seçim olabilir. Herkesin severek tükettiği pizzayı evlerinizde sadece 5 malzeme kullanarak 20 dakikada hazırlayabilirsiniz! İşte, 5 malzemeli sucuklu pizza tarifi!