Hızlı ve çok lezzetli bir seçenek: Sadece 5 malzeme ile yapabileceğiniz sucuklu pizza tarifi!
5 malzemeli pizza evde hızlıca hazırlayabileceğiniz ve pizza isteğinizi giderebilecek hızlı ve lezzetli bir seçenek olabilir. Aileniz ve arkadaşlarınızla beraber kolaylıkla hazırlayıp sıcacık yiyebileceğiniz 5 malzemeli pizza tarifini sizin için hazırladık... İşte, kolay ve az malzemeli pizza yapımı!
Hızlıca hazırlanacak az malzemeli bir seçenek arıyosanız 5 malzemeli pizza sizin için doğru seçim olabilir. Herkesin severek tükettiği pizzayı evlerinizde sadece 5 malzeme kullanarak 20 dakikada hazırlayabilirsiniz! İşte, 5 malzemeli sucuklu pizza tarifi!
MALZEMELER (8 porsiyon için)
220 gram un
1 bardak (245 gram) yoğurt
Yarım bardak pizza sosu
1 su bardağı mozarella peyniri
İstediğiniz miktarda sucuk
HAZIRLANIŞI
Fırını önceden 200 dereceye kadar ısıtın.
Büyük bir kapta un ve yoğurdu birbirine ekleyin.
Un ve yoğurdu hamur kıvamı alana kadar iyice karıştırın.
Hamuru fırın kağıdı serilmiş tepsinize alın ve istediğiniz büyüklüğe gelene kadar açın. Hamur yapışırsa un serpebilirsiniz.
Sosu hamurun üzerine eşit bir şekilde yayın ve üzerine mozarella peynirinizi serpin.
İnce ince dilimlediğiniz sucukları hamurunuza yerleştirin.
Peynir eriyene ve sucuklar renk değiştirene kadar aşağı yukarı 20 dakika kadar pişirin.
Dilimleyerek servis edebilirsiniz, afiyet olsun!
Kaynak: Tasty
Fotoğraf kaynak: YouTube