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        Haberler Yemek Yapma İtalyan lezzetleri: Sadece 5 malzeme ile yapabileceğiniz sucuklu pizza tarifi!

        Hızlı ve çok lezzetli bir seçenek: Sadece 5 malzeme ile yapabileceğiniz sucuklu pizza tarifi!

        5 malzemeli pizza evde hızlıca hazırlayabileceğiniz ve pizza isteğinizi giderebilecek hızlı ve lezzetli bir seçenek olabilir. Aileniz ve arkadaşlarınızla beraber kolaylıkla hazırlayıp sıcacık yiyebileceğiniz 5 malzemeli pizza tarifini sizin için hazırladık... İşte, kolay ve az malzemeli pizza yapımı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 17:10 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:10
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        Hızlıca hazırlanacak az malzemeli bir seçenek arıyosanız 5 malzemeli pizza sizin için doğru seçim olabilir. Herkesin severek tükettiği pizzayı evlerinizde sadece 5 malzeme kullanarak 20 dakikada hazırlayabilirsiniz! İşte, 5 malzemeli sucuklu pizza tarifi!

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        MALZEMELER (8 porsiyon için)

        220 gram un

        1 bardak (245 gram) yoğurt

        Yarım bardak pizza sosu

        1 su bardağı mozarella peyniri

        İstediğiniz miktarda sucuk

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        HAZIRLANIŞI

        Fırını önceden 200 dereceye kadar ısıtın.

        Büyük bir kapta un ve yoğurdu birbirine ekleyin.

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        Un ve yoğurdu hamur kıvamı alana kadar iyice karıştırın.

        Hamuru fırın kağıdı serilmiş tepsinize alın ve istediğiniz büyüklüğe gelene kadar açın. Hamur yapışırsa un serpebilirsiniz.

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        Sosu hamurun üzerine eşit bir şekilde yayın ve üzerine mozarella peynirinizi serpin.

        İnce ince dilimlediğiniz sucukları hamurunuza yerleştirin.

        6

        Peynir eriyene ve sucuklar renk değiştirene kadar aşağı yukarı 20 dakika kadar pişirin.

        Dilimleyerek servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

        Kaynak: Tasty

        Fotoğraf kaynak: YouTube

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