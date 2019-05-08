İtalyan Ansa ajansının haberinde, Milano Mafya ile Mücadele Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 250 kadar jandarma ve mali polisin katılımıyla Lombardia ve Piomente bölgelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Kamu ihalelerinde usulsüzlük, yolsuzluk, siyasi parti ve derneklere yasa dışı maddi kaynak sağlama gibi suçlardan tutuklanan 43 kişi arasında eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Forza İtalya Partisinden ve Milano Belediye Meclisi ile Lombardia Bölge Yönetiminde görevli olan bazı siyasetçilerin de bulunduğu kaydedildi.

İhtiyati tutuklananların 12'sinin cezaevine gönderildiği, 16'sına ev hapsi verildiği, diğerlerine de haftada bir kez karakola gidip imza atma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Savcılığın söz konusu mafya oluşumuyla ilgili 95 kişi hakkında soruşturma yürüttüğü ve yeni tutuklamaların olabileceği ifade edildi.

Savcı Alessandra Dolci, inşaat sektöründe ucu siyasetçilere kadar uzanan, rüşvet ve israf soruşturması kapsamınca 95 kişinin soruşturulduğunu söyledi.

Tutuklananlar arasında iktidardaki Forza İtalya Partisi'nden Milano Belediye Meclisi üyesi Pietro Tatarella ve eski Forza İtalya Partisi Varese İli Koordinatörü Gioacchino Caianiello da bulunuyor.