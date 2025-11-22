Habertürk
        İtalyan şarkıcı Ornella Vanoni hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        İtalyan şarkıcı Ornella Vanoni hayatını kaybetti

        İtalyan pop müziğinin önde gelen şarkıcılarından Ornella Vanoni, kalp krizi nedeniyle 91 yaşında hayata veda etti

        Giriş: 22.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:56
        İtalyan şarkıcı hayatını kaybetti
        "L'Appuntamento" (Buluşma), "Senza fine" (Sonsuz), "Domani e’ un altro giorno" (Yarın Başka Bir Gün), "Una Ragione di Piu" (Bir Sebep Daha) gibi dünya genelinde hit olmuş şarkılarla ünlenen Ornella Vanoni, dün gece Milano'daki evinde hayatını kaybetti.

        22 Eylül 1934'te Milano'da doğan ve kariyerine tiyatroda başlayan Vanoni, daha sonra şarkıcılığa geçiş yaparak 1961'de çıkardığı "Senza fine" şarkısıyla büyük çıkış yakalamış ve zamanla İtalyan pop müziğinin en etkili seslerinden biri olmayı başarmıştı.

        Vanoni, kızıl saçları ve kendine has tarzıyla ikonik bir figür olarak ön plana çıkmıştı.

        Vanoni'nin ölüm haberi, ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. Siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim, Vanoni için taziye mesajı paylaştı. Başbakan Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin hesabından Vanoni’nin vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Müziğimizin eşsiz sesi, İtalyan kültürüne onlarca yıl yön veren ve nesillere zamansız şarkılarla eşlik eden Ornella Vanoni'nin vefatından dolayı en derin taziyelerimi sunuyorum. İtalya, bize eşsiz bir sanatsal miras bırakan eşsiz bir sanatçıyı kaybediyor" ifadelerini kullandı.

        Kültür Bakanı Alessandro Giuli de yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın "en özgün ve rafine sanatçılarından birini" kaybettiklerini belirtti.

        Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da Milano'nun Vanoni'yi unutmayacağını kaydetti.

