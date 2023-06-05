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İtalyanların en ilginç yemek gelenekleri! Yemek molaları 1 saatten uzun sürüyor!

Yemekleri ile tanınan bir ülke olan İtalya'nın gelenekleri oldukça farklı ve kendine has. 600'den fazla makarna çeşidiyle en fazla makarna üreten ülke olan İtalya'nın yemek kültür ve gelenekleri hakkında ilginç detayları sizler için derledik...

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  • İtalyanların en ilginç yemek gelenekleri! Yemek molaları 1 saatten uzun sürüyor!

    YILLIK KİŞİ BAŞI 30 KİLO MAKARNA TÜKETİLİYOR

    İtalya'da yıllık ortalama kişi başı makarna tüketimi yaklaşık 30 kilo kadardır ve dünyada hem üretim hem de tüketim açısından ilk sıradadır.
  • İtalyanların en ilginç yemek gelenekleri! Yemek molaları 1 saatten uzun sürüyor!

    KAHVELER SABAH İÇİLİR

    Cappuccino ve caffelatte gibi içecekler İtalyanlar tarafından sabah içilir, öğleden sonra içilmesi garip karşılanır. Saat 11'den sonra espresso zamanıdır.
  • İtalyanların en ilginç yemek gelenekleri! Yemek molaları 1 saatten uzun sürüyor!

    SALATALAR ANA YEMEK

    İtalyanlar salataların yanında yardımcı bir yemek tercih etmezler, salatalar genellikle ekmekle yenir ve en meşhuru domates ile mozarellanın dilimler halinde sıralandığı insalata caspresedir.
  • İtalyanların en ilginç yemek gelenekleri! Yemek molaları 1 saatten uzun sürüyor!

    AİLE YEMEKLERİNE OLDUKÇA ÖNEM VERİYORLAR

    İtalya'da Pazar günü aile yemekleri çok önemlidir. Televizyon daima kapalı olur ve masalarda içecek ile kahkaha eksik olmaz.
  • İtalyanların en ilginç yemek gelenekleri! Yemek molaları 1 saatten uzun sürüyor!

    ÇOĞU YEMEK KIZARTILARAK YAPILIYOR

    İtalya, dünyada önemli bir zeytinyağı üreticisi olmasına rağmen birçok yemek kızartılarak yenir ve sevilir. Çok az işlenmiş gıdanın kullanıldığı ülkede enginar, patlıcan gibi ürünler bile kızartılarak yenir.
  • İtalyanların en ilginç yemek gelenekleri! Yemek molaları 1 saatten uzun sürüyor!

    LAZANYA VE MAKARNAYI SAKIN BIÇAKLA YEMEYİN

    İtalya'da makarna ve lazanya bıçak ile yenmez, eğer bıçak kullanılırsa bu çok sert olmuş ancak keserek yeniyor anlamına gelir. Ayrıca makarnaya ketçap ve mayonez gibi sosların atılması saygısızlık olarak görülür.
  • İtalyanların en ilginç yemek gelenekleri! Yemek molaları 1 saatten uzun sürüyor!

    YEMEK MOLASI DAHA UZUN

    İtalya'da mola arası yemek süreleri 1 saati geçebiliyor, çünkü onlar için yemek doymak değil, bir etkinlik bu nedenle özellikle bir aceleleri yoksa yemeklerini ağır yemeği tercih ediyorlar.
  • İtalyanların en ilginç yemek gelenekleri! Yemek molaları 1 saatten uzun sürüyor!

    YEMEKLERE BEĞENİ NASIL BELLİ EDİLİR?

    Makarnayı bitirdikten sonra dibindeki sosu sıyırmak için ekmek isterseniz bu onlar için büyük bir iltifattır.  

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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