Iwata - Gamba Osaka sahaya çıkıyor

Iwata ve Gamba Osaka, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Iwata 24 puanla 11. sırada, Gamba Osaka 16 puanla 16. sırada bulunuyor. Ev sahibi Iwata, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gamba Osaka son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 433 kodlu maçı oynayanlar; Iwata galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Gamba Osaka galibiyet oranı 3.00. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Iwata son hafta oynanan Gamba Osaka maçında 2-3 yenildi.

Gamba Osaka ise Iwata maçında 2-3 kazandı.

Iwata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Iwata, kendi sahasında 10 gol attı, 12 gol yedi.

Gamba Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Gamba Osaka, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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