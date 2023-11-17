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        İYİ Parti'den İBB için ilk aday adayı

        İttifak tartışmaları sürerken İYİ Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk aday adaylığı açıklaması geldi. Esra Toptaş yazdı…

        esrab@cyh.com.tr
        Giriş: 17.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:38
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        İYİ Parti'den İBB için ilk aday adayı
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        Yerel seçim yaklaşırken ittifak tartışmaları da hız kazanmış durumda. CHP ve İyi Parti arasında 2019 yerel seçimlerinde kurulan ittifak, 31 Mart 2024 yerel seçiminde de kurulabilir mi?

        14 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti cephesinden gelen tüm açıklamalarda İİY Parti’nin kendi adaylarıyla yerel seçime gireceği duyuruldu. Fakat yine de özellikle İstanbul’da bir ittifak olabilir mi sorusu çok konuşuluyor.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "İstanbul için yola çıkıyorum" dediği basın toplantısında İstanbul ittifakının kurulabileceğine dair inancını uzun uzun anlatmıştı. Gelinen noktada bu tartışma halen sürüyor.

        İttifak, gündemdeki yerini korurken İyi Parti’de bir gelişme yaşandı. İBB İyi Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

        "HENÜZ AKŞENER’LE GÖRÜŞMEDİM"

        İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Sarı’yla aday adaylığı üzerine konuştum. Sarı, resmi başvurusunu 20 Kasım Pazartesi günü yapacağını söyledi. “Genel seçimlerde milletvekili adaylığım gündeme geldiğinde, yerel seçimlerde aday olmamın daha doğru olacağı üzerine konuşmuştuk partimin il yöneticileriyle. Pazartesi itibariyle de İBB başkanlığı için aday adayı başvurumu yapacağım” dedi. ‘Meral Akşener’le görüştünüz mü?’ soruma ‘Meral Hanım’la henüz görüşmedim. İl başkanı ve genel başkan yardımcıları düzeyinde bilgi verdim’ yanıtını verdi.

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